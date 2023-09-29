Geely выпустит большой семейный седан (фото) — Finance.ua

Geely выпустит большой семейный седан (фото) Сегодня 23:04 — Технологии&Авто

Geely выпустит большой семейный седан (фото)

Опубликовано первое изображение нового Geely Preface L. Бюджетный седан D-класса прошел основательную модернизацию и после презентации в октябре поступит в продажу по цене от 140 000 юаней ($19 200). Об этом сообщает сайт Autohome.

Дизайн Geely Preface L стал более выразительным. Седан получил широкую «пасть» радиаторной решетки и тоненькие светодиодные фары, а сзади обращают на себя внимание фонари на всю ширину кузова. Изменения несколько увеличили размер авто.

Габариты Geely Preface L 2023:

длина — 4825 мм;

ширина — 1880 мм;

высота — 1469 мм;

колесная база — 2800 мм.

Салон Geely Preface L претерпел гораздо большие изменения. Здесь заменен руль, передняя панель, центральная консоль и виртуальный щиток приборов, а тачскрин мультимедиа стал больше. Оснащение включает электропривод сидений и камеры кругового обзора.

Седан Geely Preface L построен на платформе CMA от Volvo XC40. У шведского кроссовера позаимствуют и экономичную гибридную установку, состоящую из 1,5-литрового 163-сильного бензинового турбодвигателя и электромотора. Ее суммарная отдача составит около 250 л. с.

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Фокус По материалам:

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