Geely представила новый кроссовер с расходом менее 7 л/100 км за 12,3 тыс. долларов (фото) — Finance.ua

Geely представила новый кроссовер с расходом менее 7 л/100 км за 12,3 тыс. долларов (фото) Сегодня 03:57 — Технологии&Авто

Geely представила новый кроссовер с расходом менее 7 л/100 км за 12,3 тыс. долларов (фото)

Компания Geely официально приступила к продаже кроссовера Haoyue Pro. Фотографии новинки распространили в сети.

Это компактный автомобиль с длиной не более 4,5 м. Габариты Geely Haoyue Pro — 4518×1834×1715 мм, колесная база — 2666 мм.

В оснащении — двухцветный кожаный салон, «панель экранов» длиной 1,02 м (на самом деле там три экрана — два с диагональю 12,3 дюйма и один с диагональю 4,2 дюйма, для переднего пассажира), водительское кресло с электрической регулировкой, круиз- и климат-контроль.

Geely Haoyue Pro получил 1,5-литровый мотор BHE15-EFZ мощностью 181 лошадиную силу, сочетающийся с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Максимальная скорость составляет 190 км/ч, а средний расход горючего — 6,85 л бензина на 100 км пути.

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Стоимость базовой версии Geely Haoyue Pro — 12,3 тыс. долларов. Топовый вариант на 400 долларов дороже.

Напомним, в 2023 году Geely вернулась на украинский рынок с новым кроссовером ATLAS PRO, а затем привезла в нашу страну New Coolray и Monjaro.

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MMR По материалам:

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