Geely представила новый гибридный кроссовер без радиаторной решетки (фото) — Finance.ua

Geely представила новый гибридный кроссовер без радиаторной решетки (фото) Сегодня 23:19

Geely представила новый гибридный кроссовер без радиаторной решетки (фото)

Компания Geely представила на автосалоне в Шанхае новый гибридный кроссовер Galaxy L7. У него оригинальный, непохожий на другие модели бренда дизайн, и мощный мотор, позволяющий разогнаться до 100 км/ч за 6,9 секунды.

Футуристичный облик Geely Galaxy L7 выполнен в новой фирменной стилистике Galaxy Light. Из-за того, что привычной решетки радиатора нет, за охлаждение ДВС отвечают специальные прорези возле основных фар.

В основе кроссовера лежит новая платформа E-CMA, одним из преимуществ которой стала высокоэффективная система охлаждения. Суть в том, что даже если бы у L7 была решетка радиатора, ее площадь можно было бы сократить сразу на треть.

По габаритам Galaxy L7 на 70 мм короче (4700 мм), на 10 мм шире (1905 мм) и на 4 мм ниже (1685 мм) флагмана Monjaro, а под капотом у него установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель BHE15-BFZ мощностью 163 л.с. ДВС работает в сочетании с электромотором и трансмиссией DHT Pro. Суммарная отдача установки составляет 390 лошадиных сил.

Продажи Geely Galaxy L7 на китайском рынке начнутся уже во втором квартале 2023 года.

Напомним, компания Geely вернулась в Украину с кроссовером Atlas Pro. Автомобиль предлагается с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 177 л.с. Цены на новинку стартуют от 847 300 грн.

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