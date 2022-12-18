Geely представила электромобиль стоимостью менее 6 тысяч долларов (фото) — Finance.ua

Geely представила электромобиль стоимостью менее 6 тысяч долларов (фото) Сегодня 03:41 — Технологии&Авто

Geely представила электромобиль стоимостью менее 6 тысяч долларов (фото)

В Китае прошла официальная презентация нового электромобиля от Geely. Новинка получила название Panda Mini. Этот бюджетный электромобиль поступит в продажу в начале 2023 года.

Электромобиль Geely Panda Mini будет конкурировать с такими китайскими моделями как Chery QQ и Wuling HongGuang Mini EV. Миниатюрный хэтчбек сравним с конкурентами по габаритам. Сейчас это самая компактная модель китайской марки.

Длина электрокара составляет 3065 мм, ширина — 1522 мм, высота — 1610 мм, колесная база — 2015 мм. Масса электромобиля составляет 715 кг.

Движущей силой Geely Panda Mini является электрический двигатель производительностью 41 лошадиная сила. Небольшая литий-железофосфатная батарея обеспечивает запас хода до 150 километров.

Цены на электрокар будут варьироваться от 40 000 до 50 000 юаней, то есть всего 5700–7200 долларов по актуальному курсу.

Напомним, украинцы активно покупают подержанные электромобили из Китая. Потому вскоре Geely Panda Mini может появиться и в Украине.

Отметим, в Украине пошлины и НДС для электромобилей остаются нулевыми, а акциз — минимальным (не более 100-120 евро). Кроме того, при регистрации электроавто отменен сбор в Пенсионный фонд.

Ampercar По материалам:

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