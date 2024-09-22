Geely представила электрокроссовер с запасом хода до 530 км (фото) — Finance.ua

Geely представила электрокроссовер с запасом хода до 530 км (фото)
Geely рассчитывает на экспансию на международный рынок электромобилей со своей очередной новинкой — электрическим кроссовером Geely EX5. Первоначально представленный в Китае как Geely Galaxy E5 в августе, EX5 изначально разрабатывался как глобальная модель.
Об этом пишет arenaev.
Этот электромобиль прошел строгие испытания в конфигурациях как с левым, так и с правым рулем, что гарантирует его адаптивность к разным рынкам.
Geely EX5 имеет длину 4615 мм, ширину 1901 мм, высоту 1670 мм и колесную базу 2750 мм. Автомобиль создан на платформе Geely Electric Architecture (GEA) и отвечает нормативным требованиям в 89 странах мира.
Его система электрического привода объединяет 11 основных компонентов в один блок, что способствует уменьшению веса и повышению эффективности.
Кроссовер оснащен электродвигателем мощностью 160 кВт (крутящий момент 320 Нм), установленным на передней оси. Geely EX5 может ускоряться от 0 до 100 км/ч за 6,9 секунды.
Комплектации авто включают батареи емкостью 49,52 кВтч и 60,22 кВтч, что обеспечивает запас хода 440 км и 530 км соответственно (на основе стандарта CLTC).
Интерьер EX5 в стандартной комплектации предлагает 15,4-дюймовый экран информационно развлекательной системы, поддерживающий разрешение 2,5K. Он дополнен 10,2-дюймовым ЖК-дисплеем приборной панели.
Предпочтительные комплектации имеют проекционный дисплей. В базе электрических систем EX5 лежит 7-нм чип Dragon Eagle-1.
Geely подтвердила выход EX5 в Европе, Австралии и некоторых странах Азии и намекнула, что продажи могут начаться уже до конца 2024 года.
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