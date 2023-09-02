Geely показали самый дешевый электрокроссовер в мире (фото) — Finance.ua

Geely показали самый дешевый электрокроссовер в мире (фото) 02.09.2023, 00:05 — Технологии&Авто

Geely показали самый дешевый электрокроссовер в мире (фото)

В Китае представили компактный электрокроссовер Panda Knight от Geely. Новинка получила дизайн в стиле Ford Bronco. Об этом рассказали на сайте CarNewsChina.

Panda Knight получил стильный дизайн с двумя круглыми фарами спереди. Также на кузове есть разные акценты желтого цвета.

Сзади расположены квадратные фонари. Под ними находится массивный пластиковый бампер.

Габариты Panda Knight:

длина — 3135 мм;

ширина — 1565 мм;

высота — 1655 мм;

колесная база — 2015 мм.

Багажник электрокроссовера имеет объем 800 литров со сложенным задним рядом сидений. По словам Geely, в него вмещаются два 28-дюймовых и два 20-дюймовых чемодана.

В интерьере присутствует отделка из искусственной кожи и ткани со слоем пенопласта. Также внутри можно найти 8-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы и 9,2-дюймовую приборную панель.

Panda Knight оснащен синхронным двигателем с постоянными магнитами мощностью 41 л. и 110 Нм крутящего момента. Он питается от литий-железо-фосфатной батареи Gotion и может проехать до 200 км на одном заряде.

Электрокроссовер поддерживает быструю зарядку постоянным током мощностью 22 кВт. Зарядить аккумулятор от 30% до 80% можно всего за полчаса.

Panda Knight поступит в продажу в Китае уже в первой половине сентября. Ожидается, что начальная стоимость новинки составит менее 36 000 юаней (5000 долларов).

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Фокус По материалам:

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