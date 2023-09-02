Geely показали самый дешевый электрокроссовер в мире (фото) — Finance.ua
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Geely показали самый дешевый электрокроссовер в мире (фото)

Технологии&Авто
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Geely показали самый дешевый электрокроссовер в мире (фото)
Geely показали самый дешевый электрокроссовер в мире (фото)
В Китае представили компактный электрокроссовер Panda Knight от Geely. Новинка получила дизайн в стиле Ford Bronco. Об этом рассказали на сайте CarNewsChina.
Panda Knight получил стильный дизайн с двумя круглыми фарами спереди. Также на кузове есть разные акценты желтого цвета.
Сзади расположены квадратные фонари. Под ними находится массивный пластиковый бампер.

Габариты Panda Knight:

  • длина — 3135 мм;
  • ширина — 1565 мм;
  • высота — 1655 мм;
  • колесная база — 2015 мм.
Багажник электрокроссовера имеет объем 800 литров со сложенным задним рядом сидений. По словам Geely, в него вмещаются два 28-дюймовых и два 20-дюймовых чемодана.
Geely показали самый дешевый электрокроссовер в мире (фото)
В интерьере присутствует отделка из искусственной кожи и ткани со слоем пенопласта. Также внутри можно найти 8-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы и 9,2-дюймовую приборную панель.
Panda Knight оснащен синхронным двигателем с постоянными магнитами мощностью 41 л. и 110 Нм крутящего момента. Он питается от литий-железо-фосфатной батареи Gotion и может проехать до 200 км на одном заряде.
Geely показали самый дешевый электрокроссовер в мире (фото)
Электрокроссовер поддерживает быструю зарядку постоянным током мощностью 22 кВт. Зарядить аккумулятор от 30% до 80% можно всего за полчаса.
Panda Knight поступит в продажу в Китае уже в первой половине сентября. Ожидается, что начальная стоимость новинки составит менее 36 000 юаней (5000 долларов).
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По материалам:
Фокус
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