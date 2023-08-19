Geely показали мощный электрокроссовер с футуристическим дизайном (фото) — Finance.ua
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Geely показали мощный электрокроссовер с футуристическим дизайном (фото)

Технологии&Авто
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Geely показали мощный электрокроссовер с футуристическим дизайном (фото)
Geely показали мощный электрокроссовер с футуристическим дизайном (фото), Фото: MIIT China
В Китае показали новый электрокроссовер Jiyue 01 от Geely и Baidu. Новинка получила стильный дизайн и инновационные технологии.
Об этом рассказали на сайте CarNewsChina.
Министерство промышленности и информационных технологий Китая рассекретило электрокроссовер Jiyue 01. Это будет флагманская модель нового совместного бренда Geely и Baidu.

Габариты Jiyue 01:

  • длина — 4853 мм;
  • ширина — 1990 мм;
  • высота — 1611 мм;
  • колесная база — 3000 мм.
Покупатели могут выбрать три варианта колесных дисков. Они доступны в диаметре от 19 до 21 дюйма.
Фото: MIIT China
Фото: MIIT China
Jiyue 01 основан на платформе Geely SEA. Новинка будет доступна в нескольких версиях с одним или двумя электромоторами.
Модификация с одним электромотором получит мощность 272 л.с., а с двумя электромоторами — 544 л.с. Запас хода топовых версий составит около 600 км на одном заряде.
Jiyue 01 оснастят 31 датчиком, включая два лидара и несколько 8-мегапиксельных камер. Они совмещаются с системой Baidu Apollo на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8295.
Стоимость электрокроссовера остается неизвестной. В Китае модель поступит в продажу в четвертом квартале этого года.
По материалам:
Фокус
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