Geely показали мощный электрокроссовер с футуристическим дизайном (фото) — Finance.ua

Geely показали мощный электрокроссовер с футуристическим дизайном (фото) Сегодня 04:01 — Технологии&Авто

Geely показали мощный электрокроссовер с футуристическим дизайном (фото), Фото: MIIT China

В Китае показали новый электрокроссовер Jiyue 01 от Geely и Baidu. Новинка получила стильный дизайн и инновационные технологии.

Об этом рассказали на сайте CarNewsChina.

Министерство промышленности и информационных технологий Китая рассекретило электрокроссовер Jiyue 01. Это будет флагманская модель нового совместного бренда Geely и Baidu.

Габариты Jiyue 01:

длина — 4853 мм;

ширина — 1990 мм;

высота — 1611 мм;

колесная база — 3000 мм.

Покупатели могут выбрать три варианта колесных дисков. Они доступны в диаметре от 19 до 21 дюйма.

Фото: MIIT China

Jiyue 01 основан на платформе Geely SEA. Новинка будет доступна в нескольких версиях с одним или двумя электромоторами.

Модификация с одним электромотором получит мощность 272 л.с., а с двумя электромоторами — 544 л.с. Запас хода топовых версий составит около 600 км на одном заряде.

Jiyue 01 оснастят 31 датчиком, включая два лидара и несколько 8-мегапиксельных камер. Они совмещаются с системой Baidu Apollo на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8295.

Стоимость электрокроссовера остается неизвестной. В Китае модель поступит в продажу в четвертом квартале этого года.

Фокус По материалам:

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