Geely готовят роскошный электрический минивэн (фото) — Finance.ua

Geely готовят роскошный электрический минивэн (фото) Сегодня 04:52 — Технологии&Авто

Geely готовят роскошный электрический минивэн (фото)

В интернет попали первые фото Zeekr 009. Электрический минивэн от Geely презентуют 26 августа, и он поступит в продажу к концу года. Об этом пишет сайт CarNewsChina.

Бренд Zeekr создан Geely для выпуска дорогих электрокаров. Минивэн разработан с участием специалистов Volvo и построен на платформе SEA, которую также будет использовать флагманский электромобиль Polestar 5. Это одна из самых больших моделей концерна Geely.

Размеры Zeekr 009:

длина — 5 204 мм;

ширина — 2 024 мм;

высота — 1 856 мм;

колесная база — 3 205 мм.

Минивэн отличается угловым дизайном с практически вертикальными стойками крыши. Вместо радиаторной решетки предусмотрен огромный хромированный щит, а по бокам установлены тонкие П-образные фары.

В салоне Zeekr 009 установлены шесть отдельных сидений, обшитых кожей. Электромобиль получил виртуальную приборную панель и проекцию на лобовое стекло. Оснащение учитывает электропакет, два люка в крыше и автопилот.

Китайский электрокар оснащен двигателем мощностью 272 л.с. и аккумуляторную батарею емкостью 100 кВт∙ч. Запас хода составляет примерно 700 км.

Фокус По материалам:

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