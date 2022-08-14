Geely готовят роскошный электрический минивэн (фото) — Finance.ua
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Geely готовят роскошный электрический минивэн (фото)

Технологии&Авто
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Geely готовят роскошный электрический минивэн (фото)
Geely готовят роскошный электрический минивэн (фото)
В интернет попали первые фото Zeekr 009. Электрический минивэн от Geely презентуют 26 августа, и он поступит в продажу к концу года. Об этом пишет сайт CarNewsChina.
Бренд Zeekr создан Geely для выпуска дорогих электрокаров. Минивэн разработан с участием специалистов Volvo и построен на платформе SEA, которую также будет использовать флагманский электромобиль Polestar 5. Это одна из самых больших моделей концерна Geely.
Geely готовят роскошный электрический минивэн (фото)

Размеры Zeekr 009:

  • длина — 5 204 мм;
  • ширина — 2 024 мм;
  • высота — 1 856 мм;
  • колесная база — 3 205 мм.
Минивэн отличается угловым дизайном с практически вертикальными стойками крыши. Вместо радиаторной решетки предусмотрен огромный хромированный щит, а по бокам установлены тонкие П-образные фары.
В салоне Zeekr 009 установлены шесть отдельных сидений, обшитых кожей. Электромобиль получил виртуальную приборную панель и проекцию на лобовое стекло. Оснащение учитывает электропакет, два люка в крыше и автопилот.
Geely готовят роскошный электрический минивэн (фото)
Китайский электрокар оснащен двигателем мощностью 272 л.с. и аккумуляторную батарею емкостью 100 кВт∙ч. Запас хода составляет примерно 700 км.
По материалам:
Фокус
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