Где заработать от 10 000 грн на рождественско-новогодние праздники — Finance.ua

Где заработать от 10 000 грн на рождественско-новогодние праздники Сегодня 14:00 — Личные финансы

Где заработать от 10 000 грн на рождественско-новогодние праздники

Предпраздничные и праздничные дни — самый прибыльный период года. Если вы хотите воспользоваться моментом и подзаработать, предлагаем подборку вакансий от Work.ua, который собрал 13 интересных предложений на зимний сезон.

Аниматоры, актеры

Ежегодно в зимний период размещается множество вакансий, в которых разыскивают актеров в качестве колоритных новогодних персонажей. Есть такие предложения работы и в этом году:

Агентство праздников «Движ» ищет талантливого и энергичного актера для роли Санта Клауса или Николая. К кандидату есть несколько требований: опыт работы не менее 1 года в актерской роли; коммуникабельность, харизма; готовность к гибкому графику работы. Работать рождественско-новогоднему герою предстоит в Киеве и развлекать детей, раздавать подарки, создавать позитивную и веселую атмосферу на празднике. За работу обещают 10 000−30 000 грн, зависит от рабочих часов.

Актера на роль Святого Николая приглашает на работу и агентство по организации детских праздников Sun Day в Тернополе. На эту позицию подойдут энергичные и творческие люди, можно и студенты, желающие и умеющие работать с детьми, создавать праздник. Знание сказок и игр для детей будет преимуществом, но не обязательно. Зарплата — по договоренности.

В Ивано-Франковске разыскиваются Святой Николай, Санта и эльфы. Нужны пунктуальные и ответственные актеры, умеющие взаимодействовать с детьми и уважающие их позицию. Опыт в анимации/театре будет классным бонусом. Зарплата, указанная в вакансии, 10 000 грн.

Продавцы

Также в новогодний период торговым центрам, развлекательным комплексам требуются временные работники.

15 000−20 000 грн, бонусы и мотивационные программы предлагают продавцу на рождественской ярмарке, которую ищут в Ивано-Франковске. В вакансии работодатель отмечает: «Мы обучаем, развиваем, хорошо и своевременно платим нашим работникам». Компании RaceKing требуются продавцы-консультанты на новогодних ярмарках с декабря 2023 года по 7 января 2024 года на разных локациях Одессы. Есть возможность работать как каждый день, так и 2/2. В среднем за день можно заработать от 700 до 1200 грн, в разгар праздников — 2000 грн в день. От кандидата — готовность работать на улице, коммуникабельность и чувство юмора (основной критерий отбора), ответственность. В Полтаве в ТРЦ «Экватор» не хватает продавца-консультанта косметики, косметических средств и новогодних украшений. График работы переменный: 3 дня работы/3 дня отдыха с 10:00 до 21:00. За работу обещают фиксированную ставку в 550 грн в день плюс процент от общей суммы продаж. Опыт продаж и реализации косметики и бытовой химии будет значительным плюсом. В Киеве ищут кассира на каток, где нужно будет принимать платежи от посетителей, поэтому умение работать с наличными обязательно. Также нужно быть готовым работать в смену и выходные дни, однако график работы гибкий и работник может сам выбрать смены. Оплата труда — 16 000−20 000 грн. Команда специалистов по работе с клиентами goodwine в поисках усиления на период новогодних праздников, то есть кассира. Компания предоставляет официальное трудоустройство и социальные гарантии; доход — 22 000 грн за 187 часов; график — 3/3, 4/2 (плавающий график). GolosiyvSkiPark, находящийся в Киеве, разместил вакансию менеджера по прокату горнолыжного снаряжения. Опыт работы не обязателен, компания проводит обучение. Приятный бонус — на этом посту можно не только заработать до 28 000 грн, но и овладеть лыжами или сноубордом.

Упаковщики

Типографии «Украина» (Днепр) на сезонный период нужны рабочие-сборщики новогодней полиграфической продукции. Это несложные ручные операции, поэтому компания готова взять для работы студентов и людей без опыта. От кандидатов требуется ответственность и умение работать в команде. Есть дневные и ночные смены, заработная плата — раз в неделю.

Вакансию упаковщик подарков разместила сеть тематических гик-магазинов World Of Comics. Работа сезонная в Киеве (ТРЦ River Mall). С обязанностями понятно, необходимо будет упаковывать товары в праздничную бумагу для клиентов магазина. Оплата — 400 грн/день.

Бренд FLAMPIC, занимающийся разработкой и изготовлением изделий из дерева, ищет человека для помощи в новогоднем сезоне. Хотя речь идет о временной занятости (1−2 месяца), есть возможность продолжить работу дальше. Работа в Киеве. Опыт не обязателен, предусмотрено оплачиваемое обучение. Зарплата выплачивается еженедельно и составляет 15 000−16 000 грн/месяц (700 грн/день). Загруженность — полный рабочий день с 9:00 до 18:00 будни.

Перед Новым годом наибольшее количество заказов на уборку, поэтому сервис Uberem зовет на помощь клинеров на период с 18.12 до 31.12. Работа в Киеве. «У нас еженедельная оплата, 1100−1400 грн + чаевые от клиентов. Есть карьерный рост! Да, да, вы сможете не только стать старшим клинером, но и бригадиром в нашей компании», — говорится в вакансии.

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