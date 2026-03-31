Где взять самый дешевый кредит — рейтинг МФО по версии FinAwards-2026
27 марта в Киеве прошла девятая церемония награждения всеукраинской ежегодной премии FinAwards, организаторами которой являются финансовые порталы Finance.ua и «Минфин». Награды получили и представители номинации «Самый дешевый кредит МФО».
Как выбирали победителя
Победителей в категории «Самый дешевый кредит МФО» определяли на основе рейтинга онлайн-кредитов с самыми низкими ставками, который готовят наши коллеги из портала «Минфин». В этот рейтинг попадают только компании, предлагающие новым клиентам кредиты с минимальными процентами.
В ходе исследования учитывают ключевые факторы, важные для потребителей:
- срок кредита;
- сумму займа;
- прозрачность условий;
- удобство и разнообразие каналов коммуникации.
Кто победил
А замкнула тройку МФО с самыми дешевыми займами КредитБокс.
«Серебро» забрал прошлогодний победитель, компания CreditPlus.
В этом году победа досталась Credit Kasa.
