Где в Украине строят больше всего: ТОП-5 областей по вводу нового жилья в эксплуатацию — Finance.ua

Где в Украине строят больше всего: ТОП-5 областей по вводу нового жилья в эксплуатацию Сегодня 12:01 — Личные финансы

Где в Украине строят больше всего: ТОП-5 областей по вводу нового жилья в эксплуатацию

На днях Государственная служба статистики опубликовала отчет о введенном в эксплуатацию жилье за первый квартал 2023 года. Согласно данным Госастата, в Киеве уже сдано в эксплуатацию 172,816 м² жилья, что на 36% меньше, чем за первый квартал прошлого года, но больше, чем было введено в первых кварталах 2020-го и 2021-го. В 2020 году за аналогичный период в столице было введено в эксплуатацию 88,205 м², в 2021 году — 145,062 м², а в 2022 — 269,338 м².

Об этом пишет Лун.

А что в других областях?

Во Львовской области ввели 170,365 м², что на 34% больше, чем в первом квартале прошлого года, но меньше, чем вводили в 2018—2021 за этот период.

В Одесской области в первом квартале ввели на 20% меньше, чем в прошлом году.

Высокие темпы взяла Винницкая область, там по данным ГССУ всего за первый квартал уже ввели 342,376 м², это 85% от того, что ввели за весь прошлый год и чуть больше, чем за весь 2020-й.

Положительная динамика и в Днепропетровской области: за первый квартал ввели хоть и меньше, чем вводили до полномасштабного вторжения, однако уже почти половину того, что ввели за весь прошлый год.

А вот в Сумской области ввели уже 60% от сданного за прошлый год, и это больше, чем вводили в первых кварталах до полномашстабного вторжения.

ТОП-5 областей по вводу в эксплуатацию, согласно данным Госстата

Винницкая область — 342,376 м² Киевская область и Киев — 299,838 м² Львовская область — 170,365 м² Ивано-Франковская область — 135,404 м² Закарпатская область — 98,896 м²

Посмотреть информацию по всем областям Украины можно здесь

Учитывая сезонность строительных работ, самый большой всплеск ожидается во втором и третьем квартале года, но все зависит в первую очередь от активности боевых действий и количества обстрелов.

«Высокие объемы ввода в эксплуатацию, в частности, связаны с тем, что завершают дома, начатые еще до войны. Несмотря на положительную динамику, можно ожидать дефицит нового жилья в будущем. Новые комплексы и новые очереди запускаются, но это ощутимо меньше довоенных темпов» — комментирует Денис Судилковский, маркетинг директор ЛУН.

Напомним, ЛУН объединил первичку и вторичку на общем маркетплейсе и запустил статистику , где в реальном времени каждый желающий может проверить состояние рынка недвижимости.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.