Где в Украине наибольший спрос на электромобили: рейтинг регионов — Finance.ua

Где в Украине наибольший спрос на электромобили: рейтинг регионов Сегодня 19:23 — Технологии&Авто

Где в Украине наибольший спрос на электромобили: рейтинг регионов

По итогам трех кварталов текущего года украинский автопарк пополнили 24,2 тыс. авто на электротяге (BEV). В части новых авто бестселлером на рынке электромобилей стал Volkswagen ID.4

Об этом сообщает «Укравтопром».

Из этого количества электромобилей новых — 4,9 тыс. ед., а подержанных — 19,3 тыс. ед.

Наибольшие показатели по регистрациям электрических авто продемонстрировали:

Львовская область — 3199 ед. (90% б/у);

город Киев — 3176 ед. (64% б/у);

Днепропетровская обл. — 2006 ед. (76% б/у);

Киевская обл. — 1763 ед. (67% б/у);

Винницкая обл. — 1502 ед. (89% б/у).

В части новых авто бестселлером на рынке электромобилей стал Volkswagen ID.4.

В сегменте ввозимых из-за границы подержанных авто лидером стал Nissan Leaf на Львовщине, Днепропетровщине и Винницкой области, а в Киеве и Киевской области первенство удерживает Tesla Model 3.

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В течение сентября украинский автопарк пополнили 4298 авто на аккумуляторных источниках питания (BEV).

«По отношению к сентябрю прошлого года спрос на электромобили увеличился в 2,7 раза. По сравнению с августом 2023 г. рынок увеличился на 12%», — подчеркнули в «Укравтопроме».

Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составили легковые авто — 4215 шт. (новых — 769 шт., б/у — 3446 шт.).

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