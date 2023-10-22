Где в Украине наибольший спрос на электромобили: рейтинг регионов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Где в Украине наибольший спрос на электромобили: рейтинг регионов

Технологии&Авто
36
Где в Украине наибольший спрос на электромобили: рейтинг регионов
Где в Украине наибольший спрос на электромобили: рейтинг регионов
По итогам трех кварталов текущего года украинский автопарк пополнили 24,2 тыс. авто на электротяге (BEV). В части новых авто бестселлером на рынке электромобилей стал Volkswagen ID.4
Об этом сообщает «Укравтопром».
Из этого количества электромобилей новых — 4,9 тыс. ед., а подержанных — 19,3 тыс. ед.
Наибольшие показатели по регистрациям электрических авто продемонстрировали:
  • Львовская область — 3199 ед. (90% б/у);
  • город Киев — 3176 ед. (64% б/у);
  • Днепропетровская обл. — 2006 ед. (76% б/у);
  • Киевская обл. — 1763 ед. (67% б/у);
  • Винницкая обл. — 1502 ед. (89% б/у).
В части новых авто бестселлером на рынке электромобилей стал Volkswagen ID.4.
В сегменте ввозимых из-за границы подержанных авто лидером стал Nissan Leaf на Львовщине, Днепропетровщине и Винницкой области, а в Киеве и Киевской области первенство удерживает Tesla Model 3.
Читайте также
В течение сентября украинский автопарк пополнили 4298 авто на аккумуляторных источниках питания (BEV).
«По отношению к сентябрю прошлого года спрос на электромобили увеличился в 2,7 раза. По сравнению с августом 2023 г. рынок увеличился на 12%», — подчеркнули в «Укравтопроме».
Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составили легковые авто — 4215 шт. (новых — 769 шт., б/у — 3446 шт.).

Автогражданка онлайн на Finance.ua 🚗

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.