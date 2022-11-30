Где в киевском метро можно зарядить телефоны — Кличко
На 19 станциях столичного метрополитена оборудованы точки с USB-зарядками, где можно подзарядить мобильные телефоны и другие гаджеты.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Находятся USB-зарядки на платформах следующих станций:
Красной линии:
«Академгородок», «Житомирская», «Нивки», «Берестейская»
Синей линии:
«Теремки», «Ипподром», «Выставочный центр», «Васильковская», «Голосеевская», «Демеевская», «Тараса Шевченка», «Почайна», «Минская», «Героев Днепра»
Зеленой линии:
«Бориспольская», «Харьковская», «Позняки», «Осокорки», «Выдубичи»
Сеть точек для подзарядки телефонов на станциях метро будет расширяться. Информацию о новых локациях будет оперативно обнародовать метрополитен.
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