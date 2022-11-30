Где в киевском метро можно зарядить телефоны — Кличко — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Где в киевском метро можно зарядить телефоны — Кличко

Личные финансы
167
На 19 станциях столичного метрополитена оборудованы точки с USB-зарядками, где можно подзарядить мобильные телефоны и другие гаджеты.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Находятся USB-зарядки на платформах следующих станций:
Красной линии:
«Академгородок», «Житомирская», «Нивки», «Берестейская»
Синей линии:
«Теремки», «Ипподром», «Выставочный центр», «Васильковская», «Голосеевская», «Демеевская», «Тараса Шевченка», «Почайна», «Минская», «Героев Днепра»
Зеленой линии:
«Бориспольская», «Харьковская», «Позняки», «Осокорки», «Выдубичи»
Сеть точек для подзарядки телефонов на станциях метро будет расширяться. Информацию о новых локациях будет оперативно обнародовать метрополитен.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.