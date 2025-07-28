Где в Киеве стоят полицейские с TruCam — адреса Сегодня 07:04 — Технологии&Авто

Где в Киеве стоят полицейские с TruCam — адреса, www.facebook.com

Полиция фиксирует превышение разрешенной скорости с помощью TruCam на тех участках дороги, где чаще всего случаются происшествия с тяжкими последствиями.

Список адресов был опубликован Патрульной полицией Киева.

В Киеве патрульные осуществляют измерение скорости по следующим адресам:

проспект Николая Бажана;

проспект Берестейский;

Набережное шоссе;

проспект Броварской;

проспект Академика Палладина;

Столичное шоссе;

Окружная дорога (от проспекта Берестейского до площади Одесской);

улица Академика Заболотного;

улица Борщаговская;

проспект Соборности;

Новоирпенская трасса;

Гостомельское шоссе;

бульвар Леси Украинки.

Штрафы за превышение

В полиции также напомнили, что

превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 20 км/ч — влечет штраф в размере 340 грн (согласно ч. 1 ст. 122 КУоАП);

(согласно ч. 1 ст. 122 КУоАП); превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 50 км/ч — влечет наложение штрафа в размере 1700 грн (согласно ч. 4 ст. 122 КУоАП).

Отметим, если водителю вынесли постановление за нарушение правил дорожного движения, важно не только вовремя оплатить штраф, но и сделать это правильно. Ведь даже мелкая ошибка при уплате может привести к тому, что штраф не засчитают. Что учитывать и на что обращать внимание при уплате штрафа — рассказали здесь.

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