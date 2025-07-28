Где в Киеве стоят полицейские с TruCam — адреса — Finance.ua
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Где в Киеве стоят полицейские с TruCam — адреса

Технологии&Авто
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Где в Киеве стоят полицейские с TruCam — адреса
Где в Киеве стоят полицейские с TruCam — адреса, www.facebook.com
Полиция фиксирует превышение разрешенной скорости с помощью TruCam на тех участках дороги, где чаще всего случаются происшествия с тяжкими последствиями.
Список адресов был опубликован Патрульной полицией Киева.
В Киеве патрульные осуществляют измерение скорости по следующим адресам:
  • проспект Николая Бажана;
  • проспект Берестейский;
  • Набережное шоссе;
  • проспект Броварской;
  • проспект Академика Палладина;
  • Столичное шоссе;
  • Окружная дорога (от проспекта Берестейского до площади Одесской);
  • улица Академика Заболотного;
  • улица Борщаговская;
  • проспект Соборности;
  • Новоирпенская трасса;
  • Гостомельское шоссе;
  • бульвар Леси Украинки.

Штрафы за превышение

В полиции также напомнили, что
  • превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 20 км/ч — влечет штраф в размере 340 грн (согласно ч. 1 ст. 122 КУоАП);
  • превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 50 км/ч — влечет наложение штрафа в размере 1700 грн (согласно ч. 4 ст. 122 КУоАП).
Отметим, если водителю вынесли постановление за нарушение правил дорожного движения, важно не только вовремя оплатить штраф, но и сделать это правильно. Ведь даже мелкая ошибка при уплате может привести к тому, что штраф не засчитают. Что учитывать и на что обращать внимание при уплате штрафа — рассказали здесь.
По материалам:
Finance.ua
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