Где в Киеве стоят полицейские с TruCam — адреса
Полиция фиксирует превышение разрешенной скорости с помощью TruCam на тех участках дороги, где чаще всего случаются происшествия с тяжкими последствиями.
Список адресов был опубликован Патрульной полицией Киева.
В Киеве патрульные осуществляют измерение скорости по следующим адресам:
- проспект Николая Бажана;
- проспект Берестейский;
- Набережное шоссе;
- проспект Броварской;
- проспект Академика Палладина;
- Столичное шоссе;
- Окружная дорога (от проспекта Берестейского до площади Одесской);
- улица Академика Заболотного;
- улица Борщаговская;
- проспект Соборности;
- Новоирпенская трасса;
- Гостомельское шоссе;
- бульвар Леси Украинки.
Штрафы за превышение
В полиции также напомнили, что
- превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 20 км/ч — влечет штраф в размере 340 грн (согласно ч. 1 ст. 122 КУоАП);
- превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 50 км/ч — влечет наложение штрафа в размере 1700 грн (согласно ч. 4 ст. 122 КУоАП).
Отметим, если водителю вынесли постановление за нарушение правил дорожного движения, важно не только вовремя оплатить штраф, но и сделать это правильно. Ведь даже мелкая ошибка при уплате может привести к тому, что штраф не засчитают. Что учитывать и на что обращать внимание при уплате штрафа — рассказали здесь.
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