Где в Европе самый низкий уровень безработицы — Finance.ua

Где в Европе самый низкий уровень безработицы Сегодня 09:54 — Личные финансы

Внутри Евросоюза Чехия продолжает лидировать по уровню занятости населения: безработица остается самой низкой шестой год подряд.

В ноябре уровень безработицы в Чехии составил 3,5% и не изменился по сравнению с октябрем, пишет ceskenoviny.cz

Через службы занятости искали работу 257 187 человек. Количество предложенных вакансий несколько снизилось по сравнению с октябрем и составило почти 292 тысячи. Данные были опубликованы сегодня, 8 декабря, Управлением по труду Чешской Республики (UP ČR). Ведомство предусматривает, что безработица увеличится в ближайшие месяцы. В ноябре прошлого года безработица в стране составила 3,3%.

Количество вакансий, предложенных службами занятости, сократилось на 5390 в месяц, а по сравнению с ноябрем прошлого года — на 52870. В среднем на одну вакансию приходится 0,9 претендента.

«Работодатели по-прежнему заинтересованы в работниках, в основном технических и ремесленных специальностей. Долгосрочный спрос — на квалифицированных мастеров», — рассказал Виктор Наймон, генеральный директор Управления по труду. Постепенно начинается зимний туристический сезон, в этом году без ограничений из-за пандемии. Работодатели ищут сотрудников на неполный рабочий день для работы на горнолыжных подъемниках, в индустрии гостеприимства и лыжными инструкторами.

По данным Управления труда, безработица, вероятно, возрастет в ближайшие месяцы из-за сокращения сезонной работы. На рынок труда также может повлиять энергетический кризис, военный конфликт в Украине и текущая эпидемическая ситуация.

По данным на конец ноября, в Чехии работало 99 644 украинца с визами временной защиты.

Чаще всего они работают сборщиками или помощниками в строительстве, производстве и на транспорте. Из общего числа соискателей, зарегистрированных в бюро по трудоустройству, 5,3% составляли украинцы.

В среднем по Европе уровень безработицы в 2021 году составил 7%.

uamedia По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.