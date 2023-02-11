Где в Европе самая маленькая и самая большая безработица — Finance.ua
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Где в Европе самая маленькая и самая большая безработица

Личные финансы
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Безработица в Чехии остается на самом низком уровне среди стран Евросоюза. В декабре ее показатель составил 2,3%, что в межгодовом сравнении меньше на 0,3 процентных пункта. Информацию опубликовал Eurostat. Общие показатели ЕС — 6,1% безработных, а также снижение на 0,3%.
В межгодовом сравнении инфляция в Чехии в январе 2023 г. увеличилась. Окончательные итоги месяца еще неизвестны, но, по расчетам разных специалистов, к которым обратилось информационное агентство ČTK, показатель может составлять от 16,2 до 19%. Прогноз Чешского национального банка — 17%.
По мнению экспертов, причина развития событий связана с ростом цен на энергоносители.
Чешское статистическое управление намерено подвести итог января 2023 года уже в ближайшую пятницу.
В странах Евросоюза в настоящее время в состоянии поиска трудового места пребывает 13,148 млн граждан.
Меньше всего безработных, кроме Чехии, в ФРГ и Польше.
Худшее положение в Испании — 13,1%, а также в Греции — 11,6%.

Справка Finance.ua:

  • Безработица в еврозоне снизилась до рекордного показателя. Безработица в еврозоне в октябре снизилась до 6,5% по сравнению с пересмотренными 6,6% в сентябре. Об этом говорится в данных Статистического управления ЕС. Показатель опустился на рекордно низкий уровень за всю историю его расчетов. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали сохранения безработицы на уровне предыдущего месяца.

Жизнь в Праге: стоимость жилья, еды, проезда

По материалам:
uamedia
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