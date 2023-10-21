Где в ЕС самый высокий уровень инфляции — Finance.ua

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Где в ЕС самый высокий уровень инфляции

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Инфляция в Европейском союзе в сентябре снизилась до 4,9%. Об этом говорится в сообщении статистического ведомства Eurostat, опубликованном в среду.
Самый высокий уровень инфляции в Венгрии — 12,2%. Она является единственной страной ЕС, где инфляция превысила 10%.
Уровень инфляции в странах еврозоны снизился до 4,3% с 5,2% в августе. Этот показатель за сентябрь совпадает с данными предыдущего отчета Eurostat, опубликованного в конце сентября. Предыдущий отчет не включал данные по всему Европейскому союзу.
Наибольший вклад в базовую инфляцию в еврозоне в сентябре внесли цены на услуги — их доля составила 2,05%. Далее следуют цены на продукты питания, алкоголь и табачные изделия, доля которых составила 1,78%.
Самые низкие темпы инфляции в сентябре были:
  • в Нидерландах (-0,3%),
  • Дании (0,6%)
  • Бельгии (0,7%).
Год назад в сентябре 2022 года уровень инфляции в странах Европейского Союза составил 10,9%. В тот момент в Венгрии она составляла 20,7%. В еврозоне год назад инфляция составила 9,9%.
Уровень инфляции остается выше двухпроцентного целевого показателя, установленного Европейским центральным банком (ЕЦБ) для обеспечения ценовой стабильности.
Последний ожидает, что инфляция достигнет этого уровня к концу 2025 года, однако некоторые представители центрального банка полагают, что это слишком поздно.
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По материалам:
uamedia
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