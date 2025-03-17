Где в ЕС самая высокая продолжительность жизни (инфографика) — Finance.ua
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Где в ЕС самая высокая продолжительность жизни (инфографика)

Мир
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Где в ЕС самая высокая продолжительность жизни (инфографика)
Где в ЕС самая высокая продолжительность жизни (инфографика)
В 2023 году ожидаемая продолжительность жизни при рождении в ЕС составляла 81,4 года, что на 0,8 года больше, чем в 2022 году. После снижения в 2020 и 2021 годах из-за пандемии COVID-19 ожидаемая продолжительность жизни достигла значений выше, чем в 2019 году. Это также было самое высокое зарегистрированное значение с 2002 года, что отражает общий рост на 3,8 года. Об этом пишет Евростат.
Эта информация получена из данных об ожидаемой продолжительности жизни, недавно опубликованных Евростатом. В статье представлена ​​выборка выводов из более подробной статьи Statistics Explained.

Самая высокая продолжительность жизни

Регион ЕС с наивысшей ожидаемой продолжительностью жизни при рождении — испанский Коммунидад де Мадрид (86,1 года), за ним следуют Автономная провинция Тренто в Италии (85,1 года), Аландские острова в Финляндии (85,1 года), Коммунидад Фораль де Наварра в Испании и Автономная провинция Больцано/Боцен в Италии (обе 85 лет).
Где в ЕС самая высокая продолжительность жизни (инфографика)

ТОП-5 регионов ЕС с самой низкой ожидаемой продолжительностью жизни

В Болгарии: Северозападен (73,9 года), Северен централен (75,2 года) и Югоизточен (75,1 года). Остальные 2 были Észak-Magyarország в Венгрии (74,9 лет) и Майотта во Франции (74,9 лет).

Женщины живут на 5,3 года дольше

Для женщин в ЕС ожидаемая продолжительность жизни при рождении достигла 84,0 лет в 2023 году (на 0,7 по сравнению с 2022 годом и такое же значение, как в 2019 году), а для мужчин — 78,7 лет (+0,8 по сравнению с 2022 годом и +0,2 по сравнению с 2019 годом).
В 2023 году ожидаемая продолжительность жизни при рождении для женщин была на 5,3 года дольше, чем для мужчин, с различиями между странами ЕС. Ожидалось, что в Латвии женщины проживут на 10,1 года дольше мужчин, за ней следуют Литва (9,0 лет) и Эстония (8,8 лет).
Где в ЕС самая высокая продолжительность жизни (инфографика)
Наименьший разрыв был в Нидерландах (3,0 года), а также в Швеции и Люксембурге (обе — 3,3 года).
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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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