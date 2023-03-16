Где украинцы получают пенсии: рейтинг банков — Finance.ua

Где украинцы получают пенсии: рейтинг банков Сегодня 08:04 — Личные финансы

Где украинцы получают пенсии: рейтинг банков

Общая численность пенсионеров-получателей выплат через текущие счета в банках на 1 марта 2023 составила 8,349 млн человек. Остальные 2,355 млн пенсионеров получали выплаты через «Укрпочту».

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины ( ПФУ)

По данным ПФУ, доля ПриватБанка составляет 54,2%. В этом госбанке получают деньги 4,527 млн. человек.

На втором месте государственный Ощадбанк (35,8%, пенсии получают 2,989 млн человек).

В банке иностранных банковских групп Райффайзен Банк пенсии получают 330,5 тысячи человек (4%).

В других банках получают выплаты 502,9 тысячи человек (6%).



По данным ПФУ, сумма перечисления средств через банки за январь-февраль 2021 составила 81,9 млрд гривен, что на 22,1% больше, чем в 2021 году (67,1 млрд гривен).

Справка Finance.ua:

с 14 марта уплатить добровольные пенсионные взносы можно на веб-портале Пенсионного фонда Украины;

в 2022 году Рада приняла закон, разрешающий осуществлять благотворительные взносы на выплату пенсий. Такие взносы могут быть внесены в пользу конкретного человека, который уже получает пенсию и имеет счет в Пенсионном фонде, или обезличенно;

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