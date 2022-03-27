Где украинцам искать работу в Польше: 10 полезных ссылок — Finance.ua
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Где украинцам искать работу в Польше: 10 полезных ссылок

Сегодня 13:00Личные финансы
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Многие украинцы, ища безопасное место во время войны, нашли убежище в Польше. Однако для жизни там нужны хоть какие-то деньги, а значит — нужно искать работу.
Редакция Ain.ua собрала список сайтов, которые помогут украинцам найти работу в Польше. На этих ресурсах работодатели размещают вакансии как для штатных сотрудников, так и для фрилансеров.
  • Pracuj.pl — агрегатор вакансий и один из крупнейших сайтов по поиску работы в Польше. На портале есть отдельная страница для соискателей из Украины. Там собраны объявления от работодателей, готовых устроить украинцев. Таких вакансий уже 15 000;
  • The:protocol — здесь собраны вакансии в IT-отрасли. Можно включить фильтр для украинцев и видеть актуальные предложения. Их уже более 2200;
  • Jobs.pl — агрегатор вакансий. Здесь более 5700 актуальных предложений по работе в Польше;
  • Gowork.pl — агрегатор вакансий. Можно отфильтровать объявления по городу и почитать отзывы о работодателе;
  • Gumtree.pl — доска объявлений. В разделе «работа» более 3 тыс. вакансий;
  • ePraca — государственное мобильное приложение по поиску работы.
  • Зеленая линия — сайт горячей линии по трудоустройству в Польше. Существует украинская версия сайта;
  • Flagma.pl — ресурс для поиска удаленной работы в Польше;
  • Useme.com — большой портал для фрилансеров. Здесь можно разместить объявления о своих услугах или найти заказчика;
  • Oferia — здесь фрилансеры могут найти заказы от польских компаний.

Где беженцам искать помощь за границей

По материалам: Ain.Ua
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