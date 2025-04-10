Где смотреть и читать о финансах? FinAwards определил лидеров 2025 года — Finance.ua
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Где смотреть и читать о финансах? FinAwards определил лидеров 2025 года

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Где смотреть и читать о финансах? FinAwards определил лидеров 2025 года
Где смотреть и читать о финансах? FinAwards определил лидеров 2025 года
Повышение финансовой грамотности украинцев — актуальная задача на протяжении многих лет. Сегодня ее помогают существенно решать блогеры и инфлюэнсеры, которые исследуют финансовый рынок Украины и делятся своими наблюдениями с подписчиками. Достижения инфлюансеров подчеркнули на всеукраинской премии признание лучших в финансовой сфере FinAwards 2025 года.
На премии, которая проводится уже 8 лет подряд, избрали, в частности, победителей в номинациях «Лучший YouTube-канал о финансах», «Лучший Telegram-канал о финансах» и «Инфлюенсер года инвестиционного рынка». Эти онлайн-ресурсы и инфлюэнсеры помогают стать осведомленными в финансовой и инвестиционной сфере, отслеживая последние тренды и направления движения.
Кого же читать и слушать в 2025 году? В пятерку лучших Telegram-каналов по версии FinAwards 2025 вошли:
  • 1 место — Останній Капіталіст;
  • 2 место — О Бизнесе;
  • 3 место — Бизнич;
  • 4 место — Цена государства;
  • 5 место — Баллады Экономного Рыцаря.
ТОП-5 лучшими YouTube-каналами в этом году определили:
  • 1 место — УкрИнвестКлуб;
  • 2 место — Останній Капіталіст;
  • 3 место — Taras Guk;
  • 4 место — Запали цели | GOALS on FIRE;
  • 5 место — Миллионер за 7 лет.
Отметим, что УкрИнвестКлуб остается постоянным лидером среди YouTube-каналов. В номинации «Инфлюенсер года инвестиционного рынка» руководителя этого уже легендарного YouTube-канала об инвестициях Дмитрия Карпиловского обогнала Юлия Баткалова, Основательница школы финансов BY finance, заняв первое место. Далее места в пятерке лучших распределились следующим образом: 3 место — Андрей Журжий, Основатель да СЕО инвестиционной REIT-компании Inzhur; 4 место — Тарас Гук, адвокат, инвестор, ютубер; 5 место Елена Набатова — предприниматель, практикующая инвесторка.
Помогали с проведением FinAwards 2025
Мероприятие, состоявшееся 28 марта в Киеве, поддержали более 20 надежных партнеров премии. Именно благодаря их усилиям и помощи ивент удалось провести на высоком уровне, собрав в одном месте лидеров финансовой сферы, представителей бизнеса и всех, кого интересует развитие украинского рынка финансов.
Генеральным партнером премии стал ПУМБ — системно важный украинский частный коммерческий банк, который качественно обслуживает как частных лиц, так и корпоративных клиентов, предлагая им эффективные решения для всех потребностей.
Автомобильным партнером выступил бренд Mazda — официальный импортер и дистрибьютор японских автомобилей Mazda в Украину.
Технологическим партнером в этом году выступил Renome Smart, который создает решения по приему платежей, обработке денежных потоков и автоматизации услуг для банков, CIT-компаний и ритейла.
Поддержали премию награждения ProInvest, академия Наеды Хотинской, платежная система city24 и сервис онлайн-платежей iPay.ua.
Организаторы премии FinAwards 2025 — сайты Finance.ua и «Минфин» — благодарны всем партнерам мероприятия за помощь и поддержку.
По материалам:
Finance.ua
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