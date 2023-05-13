Где самый низкий уровень безработицы в Евросоюзе — Finance.ua
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Где самый низкий уровень безработицы в Евросоюзе

Личные финансы
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Согласно последним данным, уровень безработицы в Европейском союзе в марте остался на уровне 6%, как и в феврале. Об этом сообщило статистическое бюро ЕС Eurostat в своем отчете.
Самая низкая безработица была зафиксирована в Чехии, где ее уровень составил 2,6%. Следовательно, он увеличился против февральского значения в 2,4%.
В случае Чешской Республики Евростат использует данные Чешского статистического управления (ЧСУ), которые отличаются от данных Бюро по трудоустройству.
По их данным, уровень безработицы в Чехии снизился в марте на два десятых пункта до 3,7%. ЧСУ основывает свои показатели на выборочном исследовании рабочей силы, Бюро по трудоустройству — на количестве зарегистрированных претендентов на работу.

Справка Finance.ua:

  • Минимальная месячная зарплата в Чехии на декабрь 2022 года составляет 16 200 крон (668 евро — Ред.) С января 2023 года планируется повышение до 17 300 крон (713 евро — Ред.).
  • Средняя зарплата составляет примерно 30 тыс. крон (1236 евро — Ред.).

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По материалам:
uamedia
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