Где получить гуманитарную помощь в Киеве: карта и актуальные адреса — Finance.ua

Где получить гуманитарную помощь в Киеве: карта и актуальные адреса
В условиях военного положения в Киеве работают гуманитарные штабы, где можно получить продукты питания и вещи первой необходимости. В КГГА сообщают, что в столице уже зарегистрировано более 30 тысяч переселенцев.
«Больше всего вынужденных переселенцев из Киевской, Донецкой и Черниговской областей. В основном они зарегистрировались в Дарницком, Днепровском и Святошинском районах», — сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.
Поэтому люди могут обратиться за гуманитарной помощью. Чтобы ее получить, нужно подать обращение в районные управления социальной защиты населения. После этого получить помощь можно в территориальных центрах обслуживания граждан.
Чтобы получить статус ВПЛ, необходимо обращаться в районные управления социальной защиты населения или в центры предоставления административных услуг, или заявку можно подать через мобильное приложение «Дія».
Адреса выдачи гуманитарной помощи в Киеве
Киевский городской территориальный центр социального обслуживания.
Голосеевский
- ул. Ломоносова, 5/3
068-336-85-35 с10:00 до 16:00
Дарницкий
- ул. Харьковское шоссе, 176-Г
(044) 564-43-90, 0800-509-902
Деснянский
- ул. Закревского, 87-Д
(044) 515-20-18 с10:00 до 16:00
Днепровский
- ул. Курнатовского, 7-А
(044) 512-08-07 с9:00 до 15:00
Оболонский
- ул. Озерная, 18-А
(044) 467-80-91
Печерский
- ул. Цитадельная, 4/7
050-264-80-02
Подольский
- ул. Ярославская, 31-Б
(044) 425-31-19
Святошинский
- ул. Игната Юры, 14-Б
(044) 273-20-15, (044) 276-45-38 с10:00 до 16:00
Соломенский
- просп. Воздухофлотский, 40
(044) 207-39-02 с10:00 до 16:00
Шевченковский
- просп. Победы, 5
(044) 236-50-56
Карта гуманитарных штабов
Для того, чтобы у жителей столицы не возникало проблем с поисками штабов гуманитарной помощи, Киевская горгосадминистрация (КГГА) создала специальную карту.
Также карта гуманитарных штабов доступна в приложении Киев цифровой, в разделе Полезное. Там можно найти и карты работающих аптек, травмпунктов, зоомагазинов и т.д.
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