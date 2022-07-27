Где получить гуманитарную помощь в Киеве: карта и актуальные адреса — Finance.ua
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Где получить гуманитарную помощь в Киеве: карта и актуальные адреса

Личные финансы
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В условиях военного положения в Киеве работают гуманитарные штабы, где можно получить продукты питания и вещи первой необходимости. В КГГА сообщают, что в столице уже зарегистрировано более 30 тысяч переселенцев.
«Больше всего вынужденных переселенцев из Киевской, Донецкой и Черниговской областей. В основном они зарегистрировались в Дарницком, Днепровском и Святошинском районах», — сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.
Поэтому люди могут обратиться за гуманитарной помощью. Чтобы ее получить, нужно подать обращение в районные управления социальной защиты населения. После этого получить помощь можно в территориальных центрах обслуживания граждан.
Чтобы получить статус ВПЛ, необходимо обращаться в районные управления социальной защиты населения или в центры предоставления административных услуг, или заявку можно подать через мобильное приложение «Дія».

Адреса выдачи гуманитарной помощи в Киеве

Киевский городской территориальный центр социального обслуживания.

Голосеевский

  • ул. Ломоносова, 5/3
  • 068-336-85-35 с 10:00 до 16:00

Дарницкий

  • ул. Харьковское шоссе, 176-Г
  • (044) 564-43-90, 0800-509-902

Деснянский

  • ул. Закревского, 87-Д
  • (044) 515-20-18 с 10:00 до 16:00

Днепровский

  • ул. Курнатовского, 7-А
  • (044) 512-08-07 с 9:00 до 15:00

Оболонский

  • ул. Озерная, 18-А
  • (044) 467-80-91

Печерский

  • ул. Цитадельная, 4/7
  • 050-264-80-02

Подольский

  • ул. Ярославская, 31-Б
  • (044) 425-31-19

Святошинский

  • ул. Игната Юры, 14-Б
  • (044) 273-20-15, (044) 276-45-38 с 10:00 до 16:00

Соломенский

  • просп. Воздухофлотский, 40
  • (044) 207-39-02 с 10:00 до 16:00

Шевченковский

  • просп. Победы, 5
  • (044) 236-50-56

Карта гуманитарных штабов

Для того, чтобы у жителей столицы не возникало проблем с поисками штабов гуманитарной помощи, Киевская горгосадминистрация (КГГА) создала специальную карту.
Также карта гуманитарных штабов доступна в приложении Киев цифровой, в разделе Полезное. Там можно найти и карты работающих аптек, травмпунктов, зоомагазинов и т.д.
По материалам:
Вікна
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