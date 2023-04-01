Где пенсионерам выплатят единовременную материальную помощь по случаю дня рождения — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Где пенсионерам выплатят единовременную материальную помощь по случаю дня рождения

Личные финансы
76
Большая часть украинских пенсионеров получают мизерные пенсии, которых едва хватает на продукты первой необходимости. Но некоторые пенсионеры смогут получать разовую выплату по случаю своего дня рождения.
Такую инициативу вводят в Ивано-Франковске, сообщил мэр города Руслан Марцинкив. Причем, это касается не только жителей областного центра, но и всей области.
Пособие смогут получить кроме пенсионеров еще и инвалиды I и II группы.
Подать заявку на получение денежного подарка можно в ЦПАУ по месту жительства или на сайте https://www.cnap.if.ua/.
Чтобы подать заявку в электронном режиме, необходимо выполнить следующие действия:
Зайти на сайт https://www.cnap.if.ua/, выбрать категорию «Сервисы», авторизоваться с помощью BankID.
Далее следует выбрать код услуги:
Для лиц от 70 лет, код услуги — 63/95.
Для лиц с инвалидностью — 63/94.
Для оформления единовременной выплаты для ЦПАУ нужно приготовить следующие документы:
  • Копия паспорта и идентификационного кода.
  • Копия справки ВПЛ, если обращается внутренне перемещенное лицо.
  • Реквизиты банковского счета, на которые будут перечисляться денежные средства.
  • Копию справки от медкомиссии для лиц с инвалидностью.
О какой сумме идет речь, Руслан Марцинкив не сообщил, но такая инициатива в Ивано-Франковске проводится не впервые.

Получить деньги до зарплаты 💰

По материалам:
На пенсии
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.