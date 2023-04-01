Где пенсионерам выплатят единовременную материальную помощь по случаю дня рождения — Finance.ua

Где пенсионерам выплатят единовременную материальную помощь по случаю дня рождения Сегодня 07:58 — Личные финансы

Большая часть украинских пенсионеров получают мизерные пенсии, которых едва хватает на продукты первой необходимости. Но некоторые пенсионеры смогут получать разовую выплату по случаю своего дня рождения.

Такую инициативу вводят в Ивано-Франковске, сообщил мэр города Руслан Марцинкив. Причем, это касается не только жителей областного центра, но и всей области.

Пособие смогут получить кроме пенсионеров еще и инвалиды I и II группы.

Подать заявку на получение денежного подарка можно в ЦПАУ по месту жительства или на сайте https://www.cnap.if.ua/.

Чтобы подать заявку в электронном режиме, необходимо выполнить следующие действия:

Зайти на сайт https://www.cnap.if.ua/, выбрать категорию «Сервисы», авторизоваться с помощью BankID.

Далее следует выбрать код услуги:

Для лиц от 70 лет, код услуги — 63/95.

Для лиц с инвалидностью — 63/94.

Для оформления единовременной выплаты для ЦПАУ нужно приготовить следующие документы:

Копия паспорта и идентификационного кода.

Копия справки ВПЛ, если обращается внутренне перемещенное лицо.

Реквизиты банковского счета, на которые будут перечисляться денежные средства.

Копию справки от медкомиссии для лиц с инвалидностью.

О какой сумме идет речь, Руслан Марцинкив не сообщил, но такая инициатива в Ивано-Франковске проводится не впервые.

На пенсии По материалам:

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