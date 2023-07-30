Где отдохнуть у озер в Карпатах: самые популярные локации — Finance.ua

Где отдохнуть у озер в Карпатах: самые популярные локации Сегодня 11:31 — Личные финансы

Где отдохнуть у озер в Карпатах: самые популярные локации

Украинские Карпаты летом становятся популярным климатическим курортом — люди уезжают отдохнуть среди природы. Во время летнего зноя украинцы могут объединить такой отдых с купанием в водоеме.

«Буковельское море» с двухкилометровым пляжем

Этим летом гостиницы горнолыжного курорта Буковель (село Поляница Ивано-Франковской области) принимают большой поток туристов. Одной из прелестей локации является большое искусственное озеро Молодости. В свое время на его создание потратили 150 млн грн. Длина водоема 750 м, ширина — 140 м. Максимальная глубина — 8 м. Температура воды в озере летом — 22−23 градуса.

Туристы уже назвали озеро «буковельским морем» среди гор. Пляж протяженностью 2 км оборудован шезлонгами, раздевалками и зонами развлечений: горки, катамараны, гидроциклы. Работают спасатели и медпункт.

Вход на территорию озера бесплатный. За шезлонг нужно будет заплатить 200−250 грн.

Солотвинские озера

На месте старых соляных шахт вблизи Солотвино в Закарпатье возникли соленые озера. Соленость воды в них приближается к уровню Мертвого моря. Исследователи утверждают, что по некоторым лечебным свойствам украинские озера даже более целебны. Вблизи Солотвино есть пресные и йодированные озера.

Самое большое озеро в Солотвино — Кунигунда. По легенде его назвали в честь жены князя Ярополка — немецкой княжны. Образовалось озеро в результате неудачного взрыва на соляной шахте в 1902 году. Оказалось, что это отличный водоем для оздоровления. Озеро имеет целебные грязи.

По причине недоступности моря Солотвино становится популярной локацией — в этом году туда потянулись туристы со всей Украины, которые остаются от 10 дней. В поселке городского типа работают около 90 баз отдыха, в бассейны отеля подается соленая вода из озер. Чтобы привлечь больше туристов, местные власти отремонтировали большинство дорог и обновили системы водоснабжения.

Озеро, до которого удобно добраться на автомобиле

На границе Львовской и Закарпатской областей находится еще один известный водоем для купания — Хащованское озеро в окружении живописных холмов (село Нижний Студеный Закарпатская область). Его размеры — 200 м в длину и 80 м в ширину. Доподлинно неизвестно, естественного ли оно происхождения, или его создали люди.

Летом вода в этом озере хорошо прогревается. Сейчас озеро называют «Озеро Vita» по названию курорта рядом. Вокруг водоема обустроен песчаный пляж, есть беседки с мангалами. Можно поселиться в окрестных усадьбах. Комплекс у озера имеет бассейны для гостей. Следует отметить, что вход для посетителей здесь платный — 50 грн.

Особенность Хащованского озера — удобное транспортное сообщение местности. От трассы Киев-Львов-Чоп к селу ведет отремонтированная дорога. До курорта Славское — 16 км.

Любимое озеро жителей Закарпатья

В нескольких километрах от города Берегово (известного термальными водами) находится озеро Дыйда на месте бывшего песчаного карьера. Это большой водоем — площадь озера более 54 гектаров, а глубина — до 16 м. За размер и этот водоем называют морем. Озеро привлекает все больше туристов каждый год, поэтому вокруг строится туристическое жилье.

На берегу есть пляжная зона, территория для палаток, разбитая на зоны. Там оборудованы беседки, мангалы, освещение. На другом берегу два ряда коттеджей для туристов, там отдельный пляж. У озера большой выбор развлечений: от горки до катамаранов и катеров. Есть поле для волейбола и футбола. Также вблизи пляжа работает продуктовый магазин, пиццерия.

Вход на озеро платный — 100−150 грн для взрослых. Остановка в зоне для кемпинга — 300−1500 грн.

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