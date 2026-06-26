Где нельзя оставлять телефон
Смартфон может терять ресурс не только из-за ударов или падений. Часто наибольший вред ему наносят привычные места, где его оставляют каждый день.
Одним из самых опасных мест для телефона остаются прямые солнечные лучи. Речь идет о подоконниках, балконных столиках или сидениях в авто, если машина стоит под солнцем, пишет expert.
В таких условиях гаджет способен разогреться до критической температуры в считаные минуты. Это бьет по аккумулятору, процессору и экрану.
В некоторых случаях устройство само выключается, чтобы обезопасить внутренние элементы. Если это происходит регулярно, батарея быстрее теряет ресурс, а ремонт может стоить дорого.
Рискованная зона
Ванная комната или душ. Угрозу здесь составляет не столько вода, сколько горячий пар и высокая влажность.
Сквозь мелкие отверстия и разъемы влага постепенно попадает внутрь. Впоследствии это может привести к окислению контактов и сбоям в работе электроники.
Даже модели с влагозащитой не рассчитаны на постоянное пребывание в такой среде.
Опасная привычка — класть смартфон под подушку или одеяло. Особенно это касается момента подзарядки.
Во время зарядки телефон нагревается, а без доступа воздуха температура внутри корпуса увеличивается еще сильнее. Это ускоряет износ батареи и повышает риск перегрева.
Специалисты также советуют не держать телефон слишком близко к месту сна, чтобы сообщения не мешали отдыху.
Задний карман штанов также входит в список опасных мест. Когда человек садится, корпус телефона получает сильное давление.
Из-за этого могут появиться трещины на дисплее, повреждение деталей или искривление корпуса. Наиболее чувствительными остаются тонкие модели с большими экранами.
Отдельная угроза
Близость к батареям, обогревателям, плитам или мощным лампам. Постоянное тепло вредит как аккумулятору, так и электронике.
В таком случае батарея быстрее теряет емкость, а сам смартфон может тормозить или внезапно выключаться. Наибольший риск возникает, когда устройство одновременно заряжается.
Лучше всего оставлять телефон в сухом месте с нормальной температурой и доступом воздуха. Для этого подойдут стол, полка или прикроватная тумбочка без прямого солнца.
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