Где нельзя оставлять телефон Сегодня 23:11 — Личные финансы

Где нельзя оставлять телефон

Смартфон может терять ресурс не только из-за ударов или падений. Часто наибольший вред ему наносят привычные места, где его оставляют каждый день.

солнечные лучи. Речь идет о подоконниках, балконных столиках или сидениях в авто, если машина стоит под солнцем, пишет Одним из самых опасных мест для телефона остаются прямыеРечь идет о подоконниках, балконных столиках или сидениях в авто, если машина стоит под солнцем, пишет expert.

В таких условиях гаджет способен разогреться до критической температуры в считаные минуты. Это бьет по аккумулятору, процессору и экрану.

В некоторых случаях устройство само выключается, чтобы обезопасить внутренние элементы. Если это происходит регулярно, батарея быстрее теряет ресурс, а ремонт может стоить дорого.

Рискованная зона

Ванная комната или душ. Угрозу здесь составляет не столько вода, сколько горячий пар и высокая влажность.

Сквозь мелкие отверстия и разъемы влага постепенно попадает внутрь. Впоследствии это может привести к окислению контактов и сбоям в работе электроники.

Даже модели с влагозащитой не рассчитаны на постоянное пребывание в такой среде.

Опасная привычка — класть смартфон под подушку или одеяло. Особенно это касается момента подзарядки.

Во время зарядки телефон нагревается, а без доступа воздуха температура внутри корпуса увеличивается еще сильнее. Это ускоряет износ батареи и повышает риск перегрева.

Специалисты также советуют не держать телефон слишком близко к месту сна, чтобы сообщения не мешали отдыху.

Задний карман штанов также входит в список опасных мест. Когда человек садится, корпус телефона получает сильное давление.

Из-за этого могут появиться трещины на дисплее, повреждение деталей или искривление корпуса. Наиболее чувствительными остаются тонкие модели с большими экранами.

Отдельная угроза

Близость к батареям, обогревателям, плитам или мощным лампам. Постоянное тепло вредит как аккумулятору, так и электронике.

В таком случае батарея быстрее теряет емкость, а сам смартфон может тормозить или внезапно выключаться. Наибольший риск возникает, когда устройство одновременно заряжается.

Лучше всего оставлять телефон в сухом месте с нормальной температурой и доступом воздуха. Для этого подойдут стол, полка или прикроватная тумбочка без прямого солнца.

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