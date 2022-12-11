Где найти заведения с генераторами в Украине — Finance.ua

Где найти заведения с генераторами в Украине Сегодня 08:48 — Личные финансы

В Украине продолжаются массовые отключения света из-за российских обстрелов. На фоне предстоящих холодов и блэкаутов по всей стране разные заведения устанавливают альтернативные источники энергии, которые помогут вам находиться на связи, работать и просто побыть в тепле при полном отключении света. Где найти такие заведения — читайте ниже.

Где найти место для работы во время блэкаута?

«Пункты несокрушимости»

«Пункты несокрушимости» — это места, организованные областными властями и ГСЧС, которые имеют генератор (подзарядка гаджетов), тепло, интернет, чай/кофе, аптечку.

Для поиска таких пунктов правительство создало онлайн-карту, которая поможет вам найти не только пункты с генераторами, но и магазины, аптеки, АЗС и отделения банков, которые будут работать в случае отключения электроэнергии.

С картой можно ознакомиться здесь

Поисковик мест для работы со светом от проекта «Світлоспіт»

Этот проект был создан для поддержки бизнеса, рассчитывающего на удаленных работников. На сайте публикуется информация из восьми городов Украины. Воспользовавшись поисковой системой, вы сможете найти заведения (коворкинги), где за конкретную плату можно провести рабочий день или устроить бизнес-конференцию.

Цены в таких заведениях колеблются в зависимости от города и месторасположения. К примеру, в центре Киева находится более 10 таких коворкингов. Диапазон цен — от 200 грн ($5,44) до 1500 грн ($40,80) за целый день.

В этих заведениях есть генератор, WI-FI, а в некоторых — укрытие на случай воздушной тревоги.

Поисковиком можно воспользоваться по ссылке

Карта коворкингов в Украине от проекта Coworking Zone

На этом ресурсе вы сможете найти уютные коворкинги для бизнес-встречи и работы. Каталог состоит из заведений, расположенных в восьми городах. Не все оборудованы генераторами, поэтому при выборе места необходимо внимательно ознакомиться с информацией, которая прикреплена к описанию заведений.

Здесь также цены варьируются в зависимости от расположения коворкинга. За день работы там придется заплатить от 200 ($5,44) до 2000 грн ($54,40)

Сайт ресурса можно посетить, перейдя по ссылке

Где и как найти заведения (аптеки, АЗС, супермаркеты, кафе и другие)

Карта мест с автономным питанием от Stroom Digital

Агентство Stroom Digital создало свою интерактивную карту мест с автономным питанием. Карта предназначена для поиска заведений, где можно поработать или подзарядиться, если ваш дом или офис остались без электричества.

Также на карте указаны заведения, которые находятся в укрытии или работают во время воздушной тревоги.

Киеве, Ужгороде и Ровно. Карта покажет вам заведения с генераторами во Львове

Карта заведений со светом от проекта «ЛУН город»

Проект городских исследований «ЛУН город» разработал онлайн-карту, которая поможет вам посмотреть, как работают АЗС, магазины, аптеки, почтовые отделения, кафе, рестораны, коворкинги, а также салоны красоты при выключении света и воздушных тревогах.

На этой карте обозначены предприятия с генераторами и другими альтернативными источниками питания, продолжающие работать во время блэкаута.

Стоит отметить, что карта «ЛУН город» постоянно обновляется и доступна как на сайте , так и в приложении ( Google Play AppStore ).

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