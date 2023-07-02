Где можно повторно получить временную защиту в ЕС: список стран — Finance.ua

Где можно повторно получить временную защиту в ЕС: список стран Сегодня 13:01 — Мир

Где можно повторно получить временную защиту в ЕС: список стран

С изменением программ помощи и правил для украинских беженцев в некоторых странах усложняются условия пребывания. В частности, в Чехии с 1 июля десятки тысяч будут вынуждены искать новое жилье.



Для многих людей при невозможности вернуться в Украину встает вопрос смены страны убежища. Где принимают украинцев после защиты в другой стране, а где отказывают, сообщает proukrainu.blesk.cz.

Общие правила пребывания в Европе во время войны

Граждане Украины могут находиться в странах Шенгенской зоны с биометрическим паспортом 90 дней, как и переезжать в пределах Европы. При этом украинцы не имеют права на трудоустройство — такое дает статус временной защиты.

Возможность сменить одну страну временной защиты на другую предусмотрена в пункте 4 статьи 26 Директивы Е С . Отмечается, что беженцы должны предупредить о своих планах уехать, тогда действие временной защиты прекращается, а лицо ограничивается в соответствующих правах и социальной поддержке.

Юристы советуют получить документ, подтверждающий аннуляцию временной защиты в принимающей стране.

Пока каждая страна самостоятельно определяет дополнительные условия получения и отказа от этого статуса. Например, Дания является членом ЕС и страной Шенгенского соглашения, но не участвует в схеме временной защиты и не применяет правила ЕС по предоставлению убежища.

Директива о временной защите не применяется в странах, ассоциированных с Шенгенским соглашением (Швейцария, Норвегия, Исландия, Лихтенштейн). Там действуют другие условия защиты украинцев.

В каких странах можно получить убежище повторно

В некоторых странах законодательно установлено, что украинские беженцы могут получить временную защиту повторно после другой страны.

Хорватия

Чтобы получить временную защиту повторно, необходимо иметь отказ от такого статуса в другой стране. Подать заявление на предоставление временной защиты можно онлайн через приложение croatia4ukraine . Разъяснение есть на украинском языке на страницах государственных органов.

Германия

Предоставляет временную защиту после другой страны ЕС, но вопрос решается на уровне муниципальных чиновников, поэтому перед переездом следует уточнять условия приема. Подробную информацию можно найти на портале федерального правительства для поддержки беженцев из Украины на украинском языке.

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В Германии обычно нет возможности выбирать место жительства, кроме случаев, когда речь идет о связях с семьей. По прибытии необходимо обращаться в центр первичного приема, откуда распределяют в населенный пункт в одной из федеральных земель.

Испания

Эта страна принимает украинцев после временной защиты других стран. Но возможности страны помогать беженцам иссякают. Если в других странах ЕС около 50% украинцев находят работу, то в Испании этот показатель — 15%.

В Испании украинцы не смогут выбрать город пребывания — провинцию могут назначить по всей стране.

Для получения временной защиты нужно подать запрос в Центрах CREADE (прием, помощь и координирование). Они работают в Мадриде, Барселоне, Малаге и Аликанте. Также можно обратиться в полицию столицы провинции.

Румыния

В Румынии не отказывают во временной защите, если человек уже пользовался убежищем в другой стране ЕС. О прибытии, регистрации и условиях помощи можно узнать на портале dopomoha.ro.

Португалия

Получить временную защиту можно независимо от предварительного обретения убежища в другой стране. Однако следует иметь подтверждение отказа от статуса в первой стране. Подробно узнать можно через линию поддержки мигрантов: +(351) 218 ​​106 191 или 808 257 257. Или почитать ответы на часто задаваемые вопросы.

Где отказываются принимать украинцев после защиты в других странах

Польша в 2023 году больше не принимает украинских беженцев после убежища в другой стране. Украинцы не смогут получить временную защиту на территории Польши даже если отказались в другой стране. Но такие люди смогут находиться на территории Польши без предоставления им социальных льгот.

Чехия отказывает во временной защите украинцам, получившим убежище, вид на жительство или визу в другую страну, включая Британию и Канаду.

Норвегия не является членом ЕС, но входит в Шенгенскую зону. Если у украинцев есть временная защита в других странах, Норвегия отказывает в убежище. Такие правила не является членом ЕС, но входит в Шенгенскую зону. Если у украинцев есть временная защита в других странах, Норвегия отказывает в убежище. Такие правила объяснили в Норвежской организации для соискателей убежища NOAS.

Швейцария не предоставляет повторную временную защиту за некоторыми исключениями. Речь идет о том, что беженец уезжает из страны, перегруженной потоком искателей убежища. Такими могут считаться Польша и Германия. Поэтому перед переездом следует проконсультироваться о возможностях приема.

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