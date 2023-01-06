Где можно получить вид на жительство или гражданство при покупке недвижимости: 10 популярных стран — Finance.ua

Где можно получить вид на жительство или гражданство при покупке недвижимости: 10 популярных стран Сегодня 10:29 — Личные финансы

Где можно получить вид на жительство или гражданство при покупке недвижимости: 10 популярных стран

Разрешение на проживание за границей или гражданство дают ряд преимуществ: возможность беспрепятственно путешествовать, получать налоговые льготы или иметь доступ к образованию и медицине. Достаточно распространенным способом оформления разрешения на постоянное место жительства (далее — ПМЖ) является приобретение недвижимости в государстве будущего проживания.

Эксперты собрали 10 лучших стран, где можно получить вид на жительство или гражданство при покупке недвижимости.

Португалия

Программа оформления вида на жительство в Португалии при покупке недвижимости работает с 2012 года и пользуется большим спросом. За 10 лет ею уже воспользовалось 27 000 человек.

Инвестор может купить недвижимость под реставрацию стоимостью от 350 000 € (если объект расположен в небольшом населенном пункте, его стоимость может составлять от 280 000 €) или новую недвижимость на сумму от 500 000 €. Это могут быть жилые объекты во внутренних регионах Португалии, на Азорских островах и Мадейре. Также можно приобрести коммерческие объекты в любом регионе Португалии. Продать жилье и вернуть вложенные средства можно через 5 лет.

Обладатель недвижимости в Португалии и его родные имеют право подать заявление на оформление разрешения на ПМЖ или гражданство страны через 5 лет. При этом жить в стране не обязательно, достаточно находиться в Португалии минимум 7 дней в году.

Оформленный ПМЖ в Португалии позволяет:

беспрепятственно путешествовать по странам Шенгенского соглашения и находиться там до 90 дней каждые 180 дней;

в любой момент приехать в Португалию и проживать в стране без ограничений по времени;



налоговые льготы — оформленный специальный статус NHR на 10 лет позволит Вам не платить в Португалии налоги за доход, полученный в других странах, и уменьшит ставку налога на доходы в Португалии с 48% до 20%;



через 5 лет оформить гражданство Португалии, наличие которого позволит Вам выбрать для жизни любую страну ЕС и путешествовать в 187 стран мира без виз, в том числе в США, Канаду, Великобританию и Австралию.



Кипр

Для того чтобы получить вид на постоянное проживание на Кипре, необходимо приобрести жилую недвижимость на сумму от 300 000 €. Это может быть один или несколько объектов, однако инвестировать можно только в первичную недвижимость. Также можно рассмотреть покупку коммерческой недвижимости, сумма затрат также от 300 000 €, но здесь можно рассматривать объекты и на вторичном рынке. Разрешение выдают на 5 лет, после завершения которого можно подать документы на оформление гражданства в стране.

Преимущества оформления ПМЖ на Кипре:

не нужно платить налоги и дивиденды с дохода, полученного за границей. Также в стране отсутствуют налоги за оформление наследства и очень низкие налоговые ставки;

через 5 лет можно оформить гражданство, позволяющее путешествовать без виз в 170 стран мира, в том числе по странам ЕС и в Великобританию;



дополнительный доход от сдачи жилья в аренду и ежегодное увеличение его рыночной стоимости на 1-4%;



возможность ведения бизнеса в стране — это может быть приобретение доли в кипрской компании, открытие собственного дела или перенос имеющейся фирмы в юрисдикцию острова;



проживание в стране с высоким качеством жизни. Кипр является государством с достаточно высоко развитой экономикой. По индексу человеческого развития Кипр занимает 31 место в мире. На острове самый низкий уровень преступности в Европе.



Испания

Программа оформления вида на жительство в Испании при покупке недвижимости работает с 2013 года. Минимальная сумма инвестиций — от 500 000 €. Для оформления разрешения не нужно сдавать экзамен на знание языка и культуры страны. Проживать на территории Испании необходимо минимум 7 дней в году. Недвижимость можно сдавать в аренду, а реализовать ее вы можете через 5 лет.

Через пять лет постоянного проживания в стране инвестор может получить ПМЖ, а через пять лет подать документы на гражданство Испании.

Преимущества оформления ПМЖ в Испании:

беспрепятственное передвижение по странам ЕС;

возможность въехать в Испанию в любое время и оставаться на неограниченное количество времени;



доступ к европейскому образованию и системе здравоохранения;



возможность вести бизнес в государстве;



гражданство страны-члена ЕС (через 10 лет).



Турция

Программа оформления гражданства Турции путем приобретения недвижимости пользуется большим спросом. Сумма вложений составляет от 400 000$. 95% инвесторов выбирают покупку недвижимости, потому что цены на рынке Турции растут на 15–25% в год. Приобрести можно апартаменты, виллы, участки земли, доли в объектах недвижимости. За последние несколько лет стоимость апартаментов увеличилась в 2 раза, поэтому покупка недвижимости в Турции является очень выгодным методом инвестирования. Вернуть вложенные средства можно через 3 года путем продажи жилья после получения гражданства

Гражданство Турции позволит:

оформить шенгенскую визу С-2 на 5 лет и находиться в странах Шенгена до 90 дней каждые 180;

путешествовать без визы в 110 стран мира, в том числе в Сингапур и Южную Корею;



прибыть в Турцию в любой момент и находиться на территории государства неограниченное время;



оформить бизнес-визу Е-2 в США, дающую право жить и работать в стране инвестору и его семье;



оформить туристическую визу в США.



ОАЭ

ОАЭ выдают так называемые «золотые» визы при покупке недвижимости с 2019 года. Они являются аналогом вида на жительство для инвесторов.

В 2022 году были внесены изменения в требования программы, которые начали действовать с октября. Теперь, чтобы получить «золотую» визу на 2 года, необходимо приобрести недвижимость на сумму 204 000$, на 10 лет — 545 000$. Разрешено покупать жилую недвижимость в специальных районах. Для покупки можно взять ипотеку в одном из банков ОАЭ, но первоначальный взнос должен составлять не менее 50%.

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Также были сняты ограничения по срокам пребывания в других странах, разрешили покупать недвижимость на стадии строительства.

Подать документы на гражданство по натурализации можно только через 30 лет в стране. Раньше получить гражданство ОАЭ можно за исключительные заслуги.

Для того чтобы поддерживать статус, жить в стране не обязательно, достаточно приезжать 1-2 раза в год.

Преимущества «золотой» визы в ОАЭ:

возможность приезжать в ОАЭ без ограничений в любой момент (для инвестора и его семьи);

в стране отсутствуют налоги на доходы, прирост капитала, наследство, недвижимость и дарение;

возможность открыть счет в банках ОАЭ;



право оформить водительское удостоверение;



доступ к образованию и сфере медицинских услуг;



возможность оформить гражданство ОАЭ



Страны Карибского бассейна

В странах Карибского бассейна при покупке недвижимости инвестор получает право оформить гражданство одной из стран. Для оформления гражданства не нужно сдавать экзамены на знание языка или истории стран Карибского бассейна. Также отсутствуют требования по проживанию в государствах, сюда не нужно приезжать ни до оформления паспорта, ни после.

Сент-Китс и Невис

В Сент-Китс и Невис инвестору необходимо приобрести недвижимость на сумму от 175 000$ (для доли в социальном или инфраструктурном проекте недвижимости) и от 200 000$, если покупать долю в пятизвездочном отеле, курортном комплексе, апартаменты и т.д. Деньги за некоторые объекты можно вернуть через 5-7 лет.

Преимущества гражданства Сент-Китс и Невис:

возможность путешествовать без визы в 157 стран мира, в том числе в Сингапур, Гонконг, Великобританию, Ирландию и страны ЕС;

право оформить долгосрочную визу в США (B-1/B-2 на 10 лет);



возможность зарегистрировать компанию в стране и вести международный бизнес;



налоговые льготы



Гренада и Сент-Люсия

Стоимость жилья в Гренаде стартует от 220 000$, в Сент-Люсии — 300 000$. Недвижимость можно продать через пять лет и вернуть часть денег.

Преимущества гражданства Гренады и Сент-Люсии:

возможность путешествовать без визы в 146 государств мира, в том числе в Великобританию, Шенгенскую зону, Сингапур и Гонконг. Также доступен безвизовый въезд в Китай сроком на 30 дней;

оформление туристической визы в США сроком на 10 лет;

право зарегистрировать международную компанию;

низкий уровень налогов.

Антигуа и Барбуда и Доминика

В Антигуа и Барбуде нужно приобрести недвижимость на сумму от 100 000$. Пока объект находится в собственности, инвестор получает прибыль от сдачи его в аренду. В Доминике минимальная стоимость недвижимости — 200 000$. Вернуть средства можно через 3 года. Процедура приобретения гражданства полностью дистанционная.

Преимущества гражданства Антигуа и Барбуда и Доминики:

безвизовые поездки в страны Шенгена, Великобританию (в стране инвесторы остаются до 180 дней), Гонконг и Сингапур;

туристическая виза в США на 10 лет;

снижение уровня налогов.

Получить ПМЖ на основании приобретения недвижимости можно во многих странах мира.

Также стоит отметить, что приобретение недвижимости не единственный способ получить вид на жительство за рубежом. Есть много видов ПМЖ: для пенсионеров, фрилансеров, студентов, гостей, в случае инвестирования или ведения бизнеса.

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