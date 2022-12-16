Недвижимость: сколько стоят квартиры на Западе Украины — Finance.ua

Недвижимость: сколько стоят квартиры на Западе Украины Сегодня 13:00 — Личные финансы

Недвижимость: сколько стоят квартиры на Западе Украины

Релокация стала спасительным кругом для украинцев и бизнеса после начала полномасштабного вторжения россии.

Как свидетельствует статистика, минимум 761 предприятие переехало в более безопасные регионы, находящиеся на Западной Украине. Так:

30% выбрали Львовскую область;

17% — Закарпатскую;

11% — Черновицкую;

8% — Ивано-Франковскую;

по 7% — Хмельницкую и Тернопольскую.

Львов — новая экономическая столица

Аналитика рынка недвижимости от ЛУН также показывает, что Западные области наиболее активно начали возобновлять строительство в новостройках.

Однако именно Львовская область стала рекордсменом по количеству «квадратов», достроенных после 24 февраля — через 140 дней войны там было введено в эксплуатацию новое жилье на 88 900 кв.м.

А что с ценами?

Марченко отметил, что средняя стоимость новых квартир во Львове на ноябрь выросла до 46 700 грн/кв.м. Однако в начале декабря аналитики наблюдают незначительное падение до 46300 грн/кв.м.

При этом, если в ноябре насчитывалось 117 новостроек, где можно было приобрести квартиры, то в начале этого месяца их количество возросло до 121.

Средняя цена квадрата нового жилья во Львове по классам (ноябрь-начало декабря 2022 года):

эконом: 84 600 грн — 81 500 грн;

комфорт: 38300 грн — 37900 грн;

бизнес: 51 200 грн — 50 500 грн;

премиум: 84600 грн — 81500 грн.

На вопрос, куда следует двигаться на рынке недвижимости Львова, ведь он перенасыщен ВПЛ, эксперт ответил:

«Разстраиваться — только так, другого выхода нет, потому что людям нужно где-то жить. Если мы не хотим, чтобы уровень миграции украинцев рос, то мы вынуждены будем строить новые территории и увеличивать площади городов», — говорит инвестор.

Finance.ua также удалось получить эксклюзивный комментарий эксперта по поводу нынешней и будущей ситуации с рынком недвижимости Украины.

Перспективы рынка аренды: что будет с ценами

По словам Марченко, спрос на рынке аренды Украины растет с каждым днем. Такая динамика обусловлена тем, что большое количество людей осталось без жилья либо временно, либо вообще. Купить новое жилье могут не все, потому ищут жилье в аренду.

«Рынок аренды разделился на Западный и Восточный. Например, Западный регион до войны имел арендную ставку по двухкомнатной квартире 8-10 тыс. грн, на декабрь 2022 года эта стоимость увеличилась до 500-700$. На сегодняшний день стоимость ежемесячной аренды пока стабилизировалась, колебания есть, но незначительные. Относительно восточного рынка — здесь есть ситуативный спрос. Например, Запорожье пользуется спросом на аренду и покупку, потому что многие ВПЛ остались в городе», — рассказывает эксперт.

В перспективе рынок аренды, по его словам, ожидает значительное увеличение спроса, потому что к уже живущим в других регионах людям еще добавляются люди, которые возвращаются из-за рубежа.

Покупают ли украинцы недвижимость во время войны

Как говорит СЕО Sensar Development, упавший в начале войны спрос на покупку недвижимости уже стабилизируется. Однако не во всех регионах.

По наблюдениям инвестора, в настоящее время в Украине регионы делились на:

опасные (с активными военными действиями, прифронтовые);

регионы со средним уровнем безопасности (удаленность от линии фронта более 500 км);

и безопасные регионы (Западная часть страны).

«На сегодняшний день мы можем говорить только о безопасных регионах, потому что именно здесь полностью возобновилось строительство и спрос на жилье. Я считаю, что лучше будут покупать жилье с небольшой площадью, позволяющее приобрести отдельное жилье высокого качества и существенно сэкономить», — отметил Марченко.

Сколько сейчас можно заработать на инвестициях в недвижимость

«Инвесторский спрос есть, он тоже уже восстановился. На сегодняшний день инвестиции в первичную недвижимость позволяют заработать от 15 до 35% годовых. Здесь процент напрямую зависит от этапа строительства, на котором приобретена недвижимость», — прокомментировал Марк Марченко Finance.ua.

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