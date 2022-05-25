Где используют Ethereum — Finance.ua

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Где используют Ethereum

Сегодня 08:33Финтех и Карты
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Создателем Ethereum считают Виталика Бутерина. Изначально Ethereum был разработан в качестве платформы для создания децентрализованных онлайн-сервисов на блокчейне (децентрализованных приложений), работающих на базе умных контрактов. Платформа была реализована как единая децентрализованная виртуальная машина.
На базе блокчейна Ethereum построена и работает большая часть DeFi-протоколов.
DeFi — это независимая финансовая экосистема, открытая для всех пользователей, в которой участники взаимодействуют друг с другом напрямую, без посредников — банков, кредитных организаций и других.
DeFi-протоколы считаются одними из самых надежных и безопасных, потому что они работают на базе технологий блокчейн и смарт-контракт.
Смарт-контракт — это компьютерный алгоритм, точно выполняющий заданное соглашение между двумя сторонами сделки.
Смарт-контракты выполняют в блокчейне заложенные условия сделки и совершают финансовый оборот внутри заданной площадки. Этот процесс полностью автоматизирован и дает участникам контракта гарантию, что записанная в коде информация защищена, зашифрована, и ее не могут использовать третьи лица в своих целях.
Из-за своей надежности и практичности DeFi быстро стали популярны и сейчас продолжают пользоваться высоким спросом.
В ноябре 2021 года размер рынка децентрализованных финансов достиг 274 млрд долларов.
Однако, по заявлению Бутерина, он надеется использовать Ethereum в социальных целях.
Виталик считает, что потенциал его творения гораздо шире, чем использование в проектах DeFi и для выпуска коллекционных токенов (NFT).
Читайте больше в материале -

Ethereum: чего ждать от «криптовалюты № 2»

По материалам: Finance.ua
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