Где и сколько нужно хранить бензин — Finance.ua

Где и сколько нужно хранить бензин Сегодня 06:31 — Технологии&Авто

Лучше всего хранить бензин в плотно закрытой таре и в прохладном месте. Канистры или подобные емкости отлично подойдут.

По требованиям государственного стандарта хранить топливо в герметичной канистре можно до 12 месяцев. Только с течением времени бензин все равно меняется, снижается активность жидкости. Это может повлиять на работу транспортного средства.

Но сохранить топливо без изменений в составе и окисления довольно сложно. Важно создать соответствующие условия, использовать герметичную и надежную тару.

Условия хранения:

— температура от −10 до +30 градусов; — отсутствие света, непрозрачная тара; — герметичность.

Несмотря на большой диапазон средняя температура хранения 15-20 градусов. При повышении до максимальной отметки срок годности сокращается в два раза.

Можно хранить в гараже, темном амбаре, погребе, подвале или непродолжительное время в багажнике.

Балкон, лоджия, пищевые помещения, вблизи отопительных приборов, баня или сауна, длительное время в багажнике авто не подходят для хранения.

Сколько можно хранить бензин в пластиковой канистре

Канистры из этого материала не подходят для длительного содержания. Их лучше не использовать, ведь они провоцируют химическое взаимодействие топлива с пластиком и, что самое опасное — накапливают статический заряд. Тем более, что эффективность топлива может постепенно снижаться от перепадов температуры и влажности.

Однако если канистра будет качественна и герметична, а бензин в ней плотно закрыт, такое хранение возможно в течение трех-шести месяцев. Однако все равно не рекомендуется.

Кстати, категорично не подходят пластмассовые бутылки. Подобная тара может использоваться для переноски или транспортировки. Больше недели хранить в ней горючие жидкости нельзя.

Хранение в металлической канистре

Они идеально подходят для продолжительного хранения бензина. Вам нужно только подбирать размер и проверить герметичность крышки. Рекомендуется следить за чистотой и не допускать попадания влаги.

Как правильно хранить:

Залить свежий бензин. Закрыть пробкой, крышкой. Дополнительно обмотайте пленкой или натяните резиновый колпачок. Поставить в подходящее прохладное место, без попадания солнечных лучей.

При грамотном подходе можно продержать до года, но лучше использовать в течение трех месяцев. Важно, время от времени проверять герметичность.

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Автотема По материалам:

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