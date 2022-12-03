Где и сколько нужно хранить бензин — Finance.ua

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Где и сколько нужно хранить бензин

Технологии&Авто
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Лучше всего хранить бензин в плотно закрытой таре и в прохладном месте. Канистры или подобные емкости отлично подойдут.
По требованиям государственного стандарта хранить топливо в герметичной канистре можно до 12 месяцев. Только с течением времени бензин все равно меняется, снижается активность жидкости. Это может повлиять на работу транспортного средства.
Но сохранить топливо без изменений в составе и окисления довольно сложно. Важно создать соответствующие условия, использовать герметичную и надежную тару.
Условия хранения:
— температура от −10 до +30 градусов; — отсутствие света, непрозрачная тара; — герметичность.
Несмотря на большой диапазон средняя температура хранения 15-20 градусов. При повышении до максимальной отметки срок годности сокращается в два раза.
Можно хранить в гараже, темном амбаре, погребе, подвале или непродолжительное время в багажнике.
Балкон, лоджия, пищевые помещения, вблизи отопительных приборов, баня или сауна, длительное время в багажнике авто не подходят для хранения.
Сколько можно хранить бензин в пластиковой канистре
Канистры из этого материала не подходят для длительного содержания. Их лучше не использовать, ведь они провоцируют химическое взаимодействие топлива с пластиком и, что самое опасное — накапливают статический заряд. Тем более, что эффективность топлива может постепенно снижаться от перепадов температуры и влажности.
Однако если канистра будет качественна и герметична, а бензин в ней плотно закрыт, такое хранение возможно в течение трех-шести месяцев. Однако все равно не рекомендуется.
Кстати, категорично не подходят пластмассовые бутылки. Подобная тара может использоваться для переноски или транспортировки. Больше недели хранить в ней горючие жидкости нельзя.
Хранение в металлической канистре
Они идеально подходят для продолжительного хранения бензина. Вам нужно только подбирать размер и проверить герметичность крышки. Рекомендуется следить за чистотой и не допускать попадания влаги.
Как правильно хранить:
  1. Залить свежий бензин.
  2. Закрыть пробкой, крышкой.
  3. Дополнительно обмотайте пленкой или натяните резиновый колпачок.
  4. Поставить в подходящее прохладное место, без попадания солнечных лучей.
При грамотном подходе можно продержать до года, но лучше использовать в течение трех месяцев. Важно, время от времени проверять герметичность.
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По материалам:
Автотема
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