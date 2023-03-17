Где и как за границей можно обменять украинское водительское удостоверение на новое — Finance.ua

Где и как за границей можно обменять украинское водительское удостоверение на новое Сегодня 16:35 — Технологии&Авто

Украинцы, которые находятся в Польше, Словакии, Чехии или Турции, могут обменять свои водительские удостоверения.

Обмен актуален, если произошло изменение анкетных данных водителя, истек срок действия удостоверения или документ был серьезно поврежден. В таком случае необходимо обратиться в обособленные подразделения ГП «Документ», пишет Мининтеграции.

Польша:

— Варшава: 02-222, Al. Jerozolimskie 179, ТЦ Blue City (2 этаж);

— Краков: 31-154, ТЦ Galeria Krakowska (2 этаж, вход только с паркинга, сектор С);

— Гданьск: 80-309, Aleja Grunwaldzka 415;

— Вроцлав: 51-117, Tarczyński Arena.

Обменять водительское удостоверение можно со вторника по пятницу с 10:00 до 17:00, в субботу — с 10:00 до 15:30.

Чехия:

— Прага: 110 00, Náměstí Republiky 656/8, ТЦ Kotva (на площадке за ТЦ).

Обменять водительское удостоверение можно со вторника по пятницу с 09:00 до 16:00, в субботу — с 09:00 до 14:45.

Словакия:

— Братислава: 821 09, Mlynské nivy 5A (-1 этаж, территория автовокзала).

Обменять водительское удостоверение можно со вторника по пятницу с 09:00 до 16:00, в субботу — с 09:00 до 14:45.

Турция:

— Стамбул: 341 58, Londra Asfaltı E-5 Karayolu Üzeri, Airport AVM (паркинг за ТЦ «Аэропорт»).

Обменять водительское удостоверение можно со вторника по пятницу с 10:00 до 17:00, в субботу — с 10:00 до 15:30.

Для обмена удостоверения необходимо подготовить следующие документы:

• паспорт гражданина Украины или ID-карту с выпиской о регистрации места жительства;

• справку налогоплательщика;

• имеющееся водительское удостоверение, подлежащее обмену;

• документ, подтверждающий изменение личных данных (при таком изменении).

Обслуживание возможно как по предварительной записи, так и в порядке живой очереди.

Оплата за услугу производится на месте — с помощью сервиса онлайн-оплаты услуг. Для этого достаточно иметь при себе только смартфон и реквизиты банковской карты.

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