Где и как за границей можно обменять украинское водительское удостоверение на новое — Finance.ua

Где и как за границей можно обменять украинское водительское удостоверение на новое
Украинцы, которые находятся в Польше, Словакии, Чехии или Турции, могут обменять свои водительские удостоверения.
Обмен актуален, если произошло изменение анкетных данных водителя, истек срок действия удостоверения или документ был серьезно поврежден. В таком случае необходимо обратиться в обособленные подразделения ГП «Документ», пишет Мининтеграции.
Польша:
— Варшава: 02-222, Al. Jerozolimskie 179, ТЦ Blue City (2 этаж);
— Краков: 31-154, ТЦ Galeria Krakowska (2 этаж, вход только с паркинга, сектор С);
— Гданьск: 80-309, Aleja Grunwaldzka 415;
— Вроцлав: 51-117, Tarczyński Arena.
Обменять водительское удостоверение можно со вторника по пятницу с 10:00 до 17:00, в субботу — с 10:00 до 15:30.
Чехия:
— Прага: 110 00, Náměstí Republiky 656/8, ТЦ Kotva (на площадке за ТЦ).
Обменять водительское удостоверение можно со вторника по пятницу с 09:00 до 16:00, в субботу — с 09:00 до 14:45.
Словакия:
— Братислава: 821 09, Mlynské nivy 5A (-1 этаж, территория автовокзала).
Обменять водительское удостоверение можно со вторника по пятницу с 09:00 до 16:00, в субботу — с 09:00 до 14:45.
Турция:
— Стамбул: 341 58, Londra Asfaltı E-5 Karayolu Üzeri, Airport AVM (паркинг за ТЦ «Аэропорт»).
Обменять водительское удостоверение можно со вторника по пятницу с 10:00 до 17:00, в субботу — с 10:00 до 15:30.
Для обмена удостоверения необходимо подготовить следующие документы:
• паспорт гражданина Украины или ID-карту с выпиской о регистрации места жительства;
• справку налогоплательщика;
• имеющееся водительское удостоверение, подлежащее обмену;
• документ, подтверждающий изменение личных данных (при таком изменении).
Обслуживание возможно как по предварительной записи, так и в порядке живой очереди.
Оплата за услугу производится на месте — с помощью сервиса онлайн-оплаты услуг. Для этого достаточно иметь при себе только смартфон и реквизиты банковской карты.
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