Где дешево отдохнуть этим летом: путешественникам посоветовали бюджетное направление в Черногории — Finance.ua

Где дешево отдохнуть этим летом: путешественникам посоветовали бюджетное направление в Черногории Сегодня 21:48 — Мир

Где дешево отдохнуть этим летом: путешественникам посоветовали бюджетное направление в Черногории, kompastour.com

, рассказываем, во сколько обойдется отдых в этом городе. Из-за роста цен в популярных европейских курортах путешественники все чаще обращают внимание на менее известные, но доступные локации. Так, выбрав правильное направление для отпуска, можно значительно сэкономить. Одним из таких недооцененных направлений этим летом стал Герцег-Нови — прибрежный город на западе Черногории. Со ссылкой на статью Finance.ua , рассказываем, во сколько обойдется отдых в этом городе.

Герцег-Нови — прибрежный город с богатой историей, красивыми пляжами и средиземноморской атмосферой, который предлагает спокойный отдых по доступным ценам. Здесь нет активной ночной жизни, все спокойно и тихо, в связи с чем обеспечен максимальный комфорт.

Проезд из Киева: от 12 810 грн (в оба конца).

Размещение: от 3 643 грн (за 7 ночей).

Питание: от 471 грн за обед.

Что посмотреть и где погулять в Герцег-Нови

Герцег-Нови расположен каскадами на холме и омывается водами Боко-Которского залива. К большинству достопримечательностей города необходимо подниматься, в частности, к различным ресторанам и магазинам. Здесь много атмосферных мест для прогулок и интересных достопримечательностей.

Подборка локаций, которые следует посетить:

Крепость Канли-Кула

Османская крепость XVI века, служившая тюрьмой. Сегодня это амфитеатр под открытым небом с панорамным видом на залив. Вход стоит 2 евро (94 грн) для взрослых, дети до 12 лет — бесплатно.

Крепость Форте-Маре

Это крепость XIV века, расположенная у моря. С ее стен открывается великолепный вид на залив. Билет стоит 2 евро (94 грн).

Башня Сахат-Кула

Часовая башня XIX века. Одна из визиток города, где можно сделать хорошие фото.

Старый город

Одно из атмосферных прогулочных мест с извилистыми улочками, каменными зданиями и уютными площадями, которые создают аутентичную атмосферу.

Променад Пет Даница

Пятикилометровая набережная, соединяющая центр города с Игало. Идеальна для прогулок, бега или велопрогулок.

Парк Бока

Уютный парк с видом на залив, где можно отдохнуть в тени деревьев.

Монастырь Савина

Один из красивейших монастырских комплексов на побережье Адриатики. Состоит из трех церквей и монастыря среди зелени, имеет прекрасный вид на залив. Здесь царит тишина и покой, атмосфера умиротворения.

Проживание и питание в Герцег-Нови

Герцег-Нови предлагает широкий выбор вариантов проживания — от бюджетных апартаментов до роскошных отелей. Цены на проживание в хостеле стартуют от 3643 грн за 7 ночей.

Комфортные апартаменты с видом на побережье можно найти за 23 930 грн, однако это не самый дешевый подобный вариант. Двухместный номер в центре города стоит 8280 грн за 7 ночей. В общей сложности на Booking предлагают 5 813 вариантов помещений — на любой вкус и кошелек.

В бюджетном кафе или столовой в Герцег-Нови цены стартуют от 6 евро (282 грн) за одно блюдо. Три блюда на двоих в среднем ресторане будут стоить 6−10 евро за комбо набор (471 грн).

Многие рестораны предлагают специальные обеденные предложения по сниженной цене. Если вы остановились в апартаментах с кухней, самостоятельное приготовление пищи поможет сэкономить.

Как добраться из Киева до Герцег-Нови

Есть несколько вариантов, как добраться до Герцег-Нови из Киева. Впрочем, стоит быть готовым, что дорога будет длинной, ведь из-за войны авиаперелеты из Украины недоступны.

Доехать можно на автобусе. Из Киева курсирует прямой рейс в Герцег-Нови. Продолжительность поездки примерно 45 часов, билет стоит от 6 405 грн. То есть поездка в оба конца обойдется в 12 810 грн. Поехать автобусом также можно с пересадкой в ​​Будве. Из Будвы в Герцег-Нови — добраться местным автобусом или такси.

Читайте также В Google Maps появились ИИ-инструменты для планирования путешествий

Авиаперелет в Черногорию возможен из Варшавы, куда можно добраться поездом. Однако прямых рейсов в Герцег-Нови нет. Ближайшие аэропорты расположены в 25 и 100 км от города в Тивате и Подгорице соответственно. Цены на авиабилеты варьируются от 2363 грн до 5515 грн за билет в один конец, в зависимости от даты и авиакомпании. Также придется заплатить за такси от аэропорта — примерно 2 827 грн.

Еще один вариант — путешествие на собственном автомобиле или арендованным транспортом из Киева в Герцег-Нови. Маршрут проходит через следующие страны: Украина — Венгрия — Сербия — Черногория. Расстояние составляет примерно 2000 км. Время в пути: 24−30 часов без учета остановок. Стоимость такой поездки зависит от потребления авто и цен на топливо.

Подробнее о других недооцененных направлениях для путешествия читайте в статье по ссылке.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.