Где брать деньги в условиях военного времени? — Finance.ua

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Где брать деньги в условиях военного времени?
Война разделила жизнь украинцев на «до» и «после» во всех сферах жизни: как в макросистеме — работе и быту, так и микросреде — планировании бюджета и новым подходам к поиску источника дохода. В определенный момент многие столкнулись с необходимостью получения финансов в связи с масштабными сокращениями, бессрочными отпусками и другими сложностями в области трудоустройства. На общую экосистему экономики Украины также повлиял отток специалистов в связи с самоэвакуацией за границу. Рынок резко обвалился, и теперь многие пытаются найти дополнительный доход, хотя бы на небольшой отрезок времени — к примеру, до получения социальной помощи, частичной выплаты заработной платы или поступления других средств.
Какие опции можно рассматривать, если нужны деньги, и как сэкономить?
1. Продажа лишней электроники
Вы можете продать смартфон, которым не пользуетесь, на OLX либо на странице в соцсетях. Подумайте также о продаже старых MP3-плееров и ноутбуков. Плееры сейчас — актуальный гаджет в условиях блэкаута, когда не хочется разряжать смартфон для прослушивания музыки, а Spotify или Apple Music без интернета недоступны.
2. Продайте свои подарочные карты
Если у вас завалялся сертификат на популярные сайты косметики или магазинов электроники, вы можете продать их по цене ниже той, что указана в номинале.
3. Возьмите деньги в долг в МФО
Если вы впервые обращаетесь в микрофинансовую организацию, вам гарантированно предоставят кредит под 0,01%. Кроме того, благодаря большому количеству способов погашения, риск несвоевременной оплаты кредита значительно ниже. Это оптимальный вариант, если у вас есть какой-либо источник дохода, с помощью которого вы сможете без проблем погасить кредит либо внести оплату за начисленные проценты и продолжить пользоваться деньгами. Также это популярный способ, чтобы получить деньги до зарплаты и внести платеж сразу после ее начисления.
4. Сдайте комнату в аренду
Если вы живете один либо у вас пустует еще одно помещение в квартире или доме, сдайте его в аренду. Пассивный доход позволит справиться с некоторыми финансовыми трудностями. Стоимость комнаты будет значительно ниже, чем сдача в аренду полноценного жилья. Однако это неплохой вариант, если вам нужен небольшой дополнительный источник дохода.
5. Измените свой тарифный план мобильного телефона
Уверены ли вы, что используете все SMS и гигабайты интернета по тарифному плану? Это момент незначительной экономии, однако стоит обратить на него внимание. Смена оператора сотовой связи — хороший способ сократить расходы. Ознакомьтесь с лучшими дешевыми планами, чтобы узнать больше о вариантах экономии денег.
Как взять в долг деньги до зарплаты в МФО?
Если вы выбрали опцию кредита онлайн, ознакомьтесь с этапами подачи заявки.
- Перейдите на сайт выбранной компании или скачайте приложение, если организация его разработала.
- Выберите сумму и срок внесения платежа. Как правило, для первого кредита минимальная сумма составляет 500 грн, а максимальная — 15 000 грн. Срок внесения оплаты — от 3 до 30 дней.
- Пройдите короткую регистрацию с указанием персональных данных. Верифицируйте свою карту и используйте BankID НБУ для идентификации.
- Отправьте заявку на рассмотрение и подождите несколько минут, пока система примет решение.
- Подпишите договор SMS-кодом при одобрении и получите деньги на карту.
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