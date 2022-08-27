Где больше всего вакансий (инфографика) — Finance.ua

Где больше всего вакансий (инфографика) Сегодня 14:04 — Личные финансы

Спустя полгода военного конфликта как экономика страны, так и рынок труда по-прежнему находятся в состоянии кризиса. Вакансии прибавляются, по сравнению с мартом этого года количество предложений работы увеличилось в 20 раз, пишет ukrpohliad.org.

На кадровом портале grc.ua количество вакансий до сих пор в 3 раза меньше по сравнению с довоенным январем и июлем прошлого года.

Компании преимущественно возобновляют набор сотрудников, однако в приоритете точечная замена сотрудников и наем на стратегические направления.

Кроме того, на рынке много свободных специалистов. С начала войны часть украинских компаний прекратила или сократила коммерческую деятельность, произошла внутренняя миграция украинцев и релокация предприятий. Компании пытаются экономить, что очень часто отражается на снижении зарплат и бонусов. Украинцы активно ищут работу или подработку, однако для всех работы не хватает. В некоторых профессиональных областях до сих пор критически низкое количество вакансий.

Изменения рынка труда в регионах

Киев вернул лидерство с апреля. Столица всегда предлагала больше работы с более высокими зарплатами. Несмотря на то, что в Киеве происходит ощутимое возобновление активности работодателей в поиске персонала, столичные вакансии пока не достигли довоенной доли в общеукраинской структуре рынка труда. Так, в январе в Киеве было открыто 43,3% вакансий всех актуальных в Украине, в начале февраля — 44,5% вакансий.

В начале войны лидерские позиции перехватил Львов. По состоянию на август Львов и область занимают второе место по количеству вакансий.

Днепропетровская область находится в тройке лидеров, где была и до войны.

В конце лета в пятерку регионов с большим количеством вакансий не вошла Одесская область. В период войны из перечня лидеров выпала Харьковская область, которая обычно занимала третье место по количеству предложений работы в Украине.

Однако в этом списке в последнее время держится Ивано-Франковская область, которая не входила в десятку регионов с наибольшим количеством вакансий и до войны в общеукраинской структуре предложений работы имела долю всего 1,1%. Похожая ситуация с Полтавской областью, в которой в январе 2022 было открыто 1,6% вакансий от всех в Украине.

Тенденции востребованности специалистов

Четверть всех открытых в августе вакансий — это предложения работы для специалистов сферы ритейл и менеджеров по продажам. Эта область восстанавливается очень динамично. Понятно, что в натуральном количественном значении вакансий в этой категории все еще меньше, однако доля в процентах уже превышает довоенные показатели.

Теряют свои позиции ІТ-специалисты. Новые вакансии прибавляются, однако динамика несущественная.

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Тенденция последних двух месяцев — появилось больше предложений для специалистов без опыта и студентов. Следовательно, есть желание компаний экономить и на некоторые позиции набирать недорогих специалистов без опыта с последующим обучением их на практике.

Тоже относительно новая тенденция — востребованность бухгалтеров и специалистов по управленческому учету. До войны эта профессиональная сфера не входила в десятку с большим количеством вакансий.

Традиционно востребованы

работники сферы транспорт и логистика,

специалисты рабочих профессий,

маркетологи,

пиарщики и рекламисты,

строители и работники сельского хозяйства

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