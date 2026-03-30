Где без высшего образования можно заработать 80 тыс. гривен

В настоящее время в Украине открыто достаточно вакансий с зарплатами около 80 тыс. грн, не требующих диплома о высшем образовании.

Такие вакансии можно найти на r obota.ua , пишет obozrevatel.

Примеры вакансий

Компания, занимающаяся грузовыми перевозками, ищет водителя -международника на зарплату от 60 000 до 95 000 грн. Обязательное требование — наличие категории СЕ.

В обязанности, среди прочего, будут входить прием и сдача нефтепродуктов. А кроме того:

подготовка и осмотр транспортного средства перед выездом на линию;

контроль качественных и количественных показателей при загрузке/разгрузке (объем, плотность, вес, температура);

обеспечение сохранности груза при доставке клиенту;

ведение транспортной документации.

мастеру по установке пленок на авто. Дизайн-студия готова платить от 30 000 до 80 000 грн. Рассматривать готовы кандидатуры как опытных работников, так и тех, кому требуется обучение.

автослесарю-ходовику. Автосервис предлагает от 100 000 до 120 000 грн. Работать нужно будет с 8:00 до 19:00 в режиме 5 рабочих дней/2 выходных. Среди требований — опыт работы от 2-х лет с легковым мультибрендом.

Напомним, на фоне дефицита кадров в Украине работодатели активно ищут работников, однако многие украинцы до сих пор не знают, где и как эффективно искать работу. Для решения этой проблемы действует Единый портал вакансий, объединяющий предложения со всего рынка.

На портале представлены вакансии с разным уровнем оплаты — от массовых профессий до высокооплачиваемых специальностей.

в силах обороны средняя зарплата составляет около 170 тыс. грн;

повар в Киеве может рассчитывать на 125 тысяч гривен;

врач-анестезиолог в столице — около 120 тыс. грн;

инженер в Броварах — до 100 тыс. грн;

водитель на Закарпатье — до 90 тыс. грн.

Также в Украине предлагают вакансии с жильем. Больше всего таких предложений сосредоточено в рабочих, логистических и сервисных специальностях. К примеру, охранник, водитель, разнорабочий, грузчик. Медианная зарплата на такие должности в феврале этого года составляла 30 тыс. грн., что на 20% больше, чем в феврале 2025 г. (25 тыс. грн.).

При этом в феврале 2026 года предложений работы с жильем больше всего было в крупных экономических регионах, в центральных и западных областях Украины. Лидером остается Киевская область с существенным отрывом от других, что указывает на высокий спрос на работников, а также привлечение их из других регионов.

