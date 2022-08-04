ГБР задержало таможенника, который брал «таксу» с экспортеров зерна во время блокады портов — Finance.ua

ГБР задержало таможенника, который брал «таксу» с экспортеров зерна во время блокады портов
Государственное бюро расследований задержало в Одесской области начальника таможенного поста, требовавшего «таксу» с экспортеров зерновых во время блокады украинских портов.
«Сотрудники ГБР задержали начальника таможенного поста „Рени“ Одесской таможни. Он требовал от брокеров фиксированную таксу за оформление документов на экспорт зерновых культур, который критически важен для нашего государства. В условиях военного положения и блокады портов он установил таксу на каждую фуру и выдачу Сертификатов о происхождении товаров из Украины на каждый автомобиль», — сказано в сообщении.
Чиновника задержали «на горячем». В частности, только с одного таможенного брокера он требовал 154 тысячи грн за выдачу 15 сертификатов и беспрепятственное оформление авто с зерновыми. Подозреваемому грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.
Напомним, 1 августа утром стало известно, что из Одессы отправилось судно RAZONI под флагом Сьерра-Леоне с 26 тыс. тонн украинской кукурузы.
Впервые с начала полномасштабного российского вторжения зерновоз отправился из одесского порта. Это стало возможным благодаря достигнутым в Стамбуле договоренностям при посредничестве Турции и ООН.
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