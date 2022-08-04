ГБР задержало таможенника, который брал «таксу» с экспортеров зерна во время блокады портов — Finance.ua
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ГБР задержало таможенника, который брал «таксу» с экспортеров зерна во время блокады портов

Криминал
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ГБР задержало таможенника, который брал «таксу» с экспортеров зерна во время блокады портов
ГБР задержало таможенника, который брал «таксу» с экспортеров зерна во время блокады портов, www.gp.gov.ua
Государственное бюро расследований задержало в Одесской области начальника таможенного поста, требовавшего «таксу» с экспортеров зерновых во время блокады украинских портов.
Об этом сообщают ГБР и Офис генерального прокурора в Telegram.
«Сотрудники ГБР задержали начальника таможенного поста „Рени“ Одесской таможни. Он требовал от брокеров фиксированную таксу за оформление документов на экспорт зерновых культур, который критически важен для нашего государства. В условиях военного положения и блокады портов он установил таксу на каждую фуру и выдачу Сертификатов о происхождении товаров из Украины на каждый автомобиль», — сказано в сообщении.
Чиновника задержали «на горячем». В частности, только с одного таможенного брокера он требовал 154 тысячи грн за выдачу 15 сертификатов и беспрепятственное оформление авто с зерновыми. Подозреваемому грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.
Напомним, 1 августа утром стало известно, что из Одессы отправилось судно RAZONI под флагом Сьерра-Леоне с 26 тыс. тонн украинской кукурузы.
Впервые с начала полномасштабного российского вторжения зерновоз отправился из одесского порта. Это стало возможным благодаря достигнутым в Стамбуле договоренностям при посредничестве Турции и ООН.
По материалам:
Українська правда
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