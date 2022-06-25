ГБР заблокировало криптовалютные аккаунты россиян, которые обходили санкции — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ГБР заблокировало криптовалютные аккаунты россиян, которые обходили санкции

Криминал
21
Государственное бюро расследований установило факты использования россиянами криптовалютных бирж для обхода санкций, примененных против россии.
Об этом сообщается на сайте ГБР.
Правоохранители установили, что отдельные представители криптоиндустрии, в том числе и в Украине, позволяли пользователям из рф и республики беларусь осуществлять анонимные трансграничные валютообменные и криптовалютные операции вопреки требованиям FATF и в обход санкций.
Для блокировки соответствующих аккаунтов, украинская сторона обратилась к ведущим мировым криптовалютным биржам с просьбой применить соответствующие ограничительные меры. Большинство из них уже заблокировали аккаунты, на которые указали украинские правоохранители, сообщают в ГБР.
По материалам:
Обозреватель
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.