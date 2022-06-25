ГБР заблокировало криптовалютные аккаунты россиян, которые обходили санкции — Finance.ua

ГБР заблокировало криптовалютные аккаунты россиян, которые обходили санкции
Государственное бюро расследований установило факты использования россиянами криптовалютных бирж для обхода санкций, примененных против россии.
Об этом сообщается на сайте ГБР.
Правоохранители установили, что отдельные представители криптоиндустрии, в том числе и в Украине, позволяли пользователям из рф и республики беларусь осуществлять анонимные трансграничные валютообменные и криптовалютные операции вопреки требованиям FATF и в обход санкций.
Для блокировки соответствующих аккаунтов, украинская сторона обратилась к ведущим мировым криптовалютным биржам с просьбой применить соответствующие ограничительные меры. Большинство из них уже заблокировали аккаунты, на которые указали украинские правоохранители, сообщают в ГБР.
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