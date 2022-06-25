ГБР заблокировало криптовалютные аккаунты россиян, которые обходили санкции — Finance.ua

ГБР заблокировало криптовалютные аккаунты россиян, которые обходили санкции Сегодня 19:44 — Криминал

Государственное бюро расследований установило факты использования россиянами криптовалютных бирж для обхода санкций, примененных против россии.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

Правоохранители установили, что отдельные представители криптоиндустрии, в том числе и в Украине, позволяли пользователям из рф и республики беларусь осуществлять анонимные трансграничные валютообменные и криптовалютные операции вопреки требованиям FATF и в обход санкций.

Для блокировки соответствующих аккаунтов, украинская сторона обратилась к ведущим мировым криптовалютным биржам с просьбой применить соответствующие ограничительные меры. Большинство из них уже заблокировали аккаунты, на которые указали украинские правоохранители, сообщают в ГБР.

Обозреватель По материалам:

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