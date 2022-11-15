ГБР разоблачило в Одессе схему получения взяток с экспортеров зернового коридора — Finance.ua
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ГБР разоблачило в Одессе схему получения взяток с экспортеров зернового коридора

Криминал
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ГБР разоблачило в Одессе схему получения взяток с экспортеров зернового коридора
ГБР разоблачило в Одессе схему получения взяток с экспортеров зернового коридора, Фото: ДБР
В Одесской области должностные лица Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей брали огромные взятки с экспортеров так называемого зернового коридора, организовав масштабную схему поборов.
По данным ГБР, чиновники через посреднические фирмы требовали деньги за беспрепятственное и быстрое оформление фитосанитарных сертификатов и других разрешительных документов.
Определенные коммерческие компании под видом консультаций и фумигационных услуг экспортерам зерновых культур выступали посредниками в получении взяток.
Сотрудники Бюро провели обыски по месту работы и проживания фигурантов уголовного производства.
Деньги от незаконной деятельности, документы, предметы и вещи, являющиеся доказательствами по делу, изъяты.
Готовятся подозрения чиновникам, причастным к сделке в принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом — ч. 3 ст. 368 УК.
Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Факти
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