ГБР разоблачило в Одессе схему получения взяток с экспортеров зернового коридора — Finance.ua

ГБР разоблачило в Одессе схему получения взяток с экспортеров зернового коридора Сегодня 16:15 — Криминал

ГБР разоблачило в Одессе схему получения взяток с экспортеров зернового коридора, Фото: ДБР

В Одесской области должностные лица Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей брали огромные взятки с экспортеров так называемого зернового коридора, организовав масштабную схему поборов.

По данным ГБР, чиновники через посреднические фирмы требовали деньги за беспрепятственное и быстрое оформление фитосанитарных сертификатов и других разрешительных документов.

Определенные коммерческие компании под видом консультаций и фумигационных услуг экспортерам зерновых культур выступали посредниками в получении взяток.

Сотрудники Бюро провели обыски по месту работы и проживания фигурантов уголовного производства.

Деньги от незаконной деятельности, документы, предметы и вещи, являющиеся доказательствами по делу, изъяты.

Готовятся подозрения чиновникам, причастным к сделке в принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом — ч. 3 ст. 368 УК.

Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией.

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