ГБР разоблачило схему продажи украденного военного снаряжения — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ГБР разоблачило схему продажи украденного военного снаряжения

Криминал
48
ГБР разоблачило схему продажи украденного военного снаряжения
ГБР разоблачило схему продажи украденного военного снаряжения, Фото: dbr.gov.ua
Правоохранители обнаружили противоправную схему продажи имущества Вооруженных Сил Украины через интернет. Разоблачены пять человек по факту присвоения военного имущества путем злоупотребления служебным положением.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Злоумышленники онлайн продавали термобелье, военную форму, саперные лопатки, военные фляги, военную обувь. На этикетках было указано «Собственность ВСУ. Не для продажи».
По результатам проведения процессуальных мероприятий установлено, что правонарушители развернули свою деятельность в Каменец-Подольском Хмельницкой области. К схеме были привлечены по меньшей мере два военнослужащих одной из воинских частей и еще три гражданских лица.
Фото: dbr.gov.ua
Фото: dbr.gov.ua
Военные похищали имущество, приобретенное на средства государства, и передавали гражданским участникам схемы, которые обеспечивали продажу вещей через интернет-платформу.
Также злоумышленники принимали и отдельные «заказы» от граждан и подыскивали соответствующее военное имущество на продажу. Вырученные деньги они делили между собой.
31 августа 2023 года правоохранители провели 15 обысков на складах воинской части, по месту жительства лиц, причастных к совершению преступления, и месту хранения похищенного имущества. По результатам обысков обнаружены и изъяты банковские карты, средства связи, записи с «черной бухгалтерией», тысячи единиц военного снаряжения.
Фото: dbr.gov.ua
Фото: dbr.gov.ua
Окончательная сумма нанесенного государству ущерба будет установлена ​​по результатам экспертиз.
В настоящее время продолжаются необходимые следственные действия, устанавливаются другие возможные участники указанной схемы, а также изучается причастность руководства воинской части к сделкам с товаром ВСУ.
Предварительная квалификация правонарушения: похищение и присвоение военного имущества, совершенное в условиях военного положения (ч. 4 ст. 410 УК Украины).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.