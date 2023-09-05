ГБР разоблачило схему продажи украденного военного снаряжения — Finance.ua

ГБР разоблачило схему продажи украденного военного снаряжения Сегодня 20:40 — Криминал

ГБР разоблачило схему продажи украденного военного снаряжения, Фото: dbr.gov.ua

Правоохранители обнаружили противоправную схему продажи имущества Вооруженных Сил Украины через интернет. Разоблачены пять человек по факту присвоения военного имущества путем злоупотребления служебным положением.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Злоумышленники онлайн продавали термобелье, военную форму, саперные лопатки, военные фляги, военную обувь. На этикетках было указано «Собственность ВСУ. Не для продажи».

По результатам проведения процессуальных мероприятий установлено, что правонарушители развернули свою деятельность в Каменец-Подольском Хмельницкой области. К схеме были привлечены по меньшей мере два военнослужащих одной из воинских частей и еще три гражданских лица.

Фото: dbr.gov.ua

Военные похищали имущество, приобретенное на средства государства, и передавали гражданским участникам схемы, которые обеспечивали продажу вещей через интернет-платформу.

Также злоумышленники принимали и отдельные «заказы» от граждан и подыскивали соответствующее военное имущество на продажу. Вырученные деньги они делили между собой.

31 августа 2023 года правоохранители провели 15 обысков на складах воинской части, по месту жительства лиц, причастных к совершению преступления, и месту хранения похищенного имущества. По результатам обысков обнаружены и изъяты банковские карты, средства связи, записи с «черной бухгалтерией», тысячи единиц военного снаряжения.

Фото: dbr.gov.ua

Окончательная сумма нанесенного государству ущерба будет установлена ​​по результатам экспертиз.

В настоящее время продолжаются необходимые следственные действия, устанавливаются другие возможные участники указанной схемы, а также изучается причастность руководства воинской части к сделкам с товаром ВСУ.

Предварительная квалификация правонарушения: похищение и присвоение военного имущества, совершенное в условиях военного положения (ч. 4 ст. 410 УК Украины).

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