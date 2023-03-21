ГБР разоблачило незаконные схемы экспорта металлолома, причинившие государству ущерб на 350 млн грн — Finance.ua

ГБР разоблачило незаконные схемы экспорта металлолома, причинившие государству ущерб на 350 млн грн Сегодня 06:21 — Криминал

ГБР разоблачило незаконные схемы экспорта металлолома, причинившие государству ущерб на 350 млн грн, Фото: ДБР

Работники ГБР проводят расследование причастности работников Волынской таможни к незаконным схемам масштабного вывоза металлолома в страны ЕС. Ущерб оценивается в 350 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Компании, экспортирующие металлолом в страны Евросоюза, могут получить сертификат EUR.1, если подтверждают украинское происхождение сырья. Он позволяет уменьшить уплату экспортных пошлин со 180 евро до 3 евро за тонну. Многие предприятия, которые не могли подтвердить происхождение сырья, предоставляли фиктивные документы, на основании которых работники таможни за вознаграждение оформляли экспортерам соответствующий сертификат.

По оперативным данным на протяжении 2022-2023 годов, в результате действия такой схемы, через Волынскую таможню в страны ЕС коммерсанты вывезли около 45 тысяч тонн металлолома. Государству причинен ущерб на 350 млн грн.

Возбуждено уголовное производство по фактам злоупотреблений служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Предусмотренное статьей наказание — лишение свободы сроком от трех до шести лет.

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