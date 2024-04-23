«Газпрому» из-за наводнения пришлось закрыть десятки газовых скважин — Finance.ua
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«Газпрому» из-за наводнения пришлось закрыть десятки газовых скважин

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Российскому «Газпрому» из-за наводнения в Оренбургской области пришлось закрыть более двух десятков газовых скважин, чтобы уберечь их от затопления.
Об этом сообщает enkorr со ссылкой на информацию во внутренней газете энергогиганта «Газпром добыча Оренбург».
Отмечается, что местному подразделению российского энергетического гиганта пришлось закрыть более двух десятков скважин в Оренбургской области, чтобы защитить их от затопления.
«По данным компании, на оренбургском нефтегазоконденсатном месторождении добывается 10 млрд кубометров газа и 300 тыс. тонн нефти и газового конденсата в год», — говорится в сообщении.
Добавляется, что в результате наводнения Орский нефтеперерабатывающий завод временно остановил производство в начале апреля, прежде чем возобновить производство 19 апреля.
По материалам:
Економічна Правда
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