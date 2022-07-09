Газпромбанк думает о продаже швейцарской «дочки» — Finance.ua

Газпромбанк думает о продаже швейцарской «дочки» Сегодня 05:30 — Фондовый рынок

Газпромбанк думает о продаже швейцарской «дочки»

Российский Газпромбанк рассматривает продажу отдельных активов или всего бизнеса в Швейцарии, через этот банк компании Евросоюза производят оплату за энергоносители из рф.

Об этом сообщает Forbes россия со ссылкой на пресс-службу Газпромбанка.

Банк рассчитывает завершить процесс стратегического анализа, включая поиск инвестора, если такой вариант будет реализован, до конца третьего квартала.

После начала полномасштабного вторжения россии в Украину Газпромбанк попал под санкции США, запрещавшие ему привлекать капитал на финансовых рынках Штатов. Кроме того, в начале мая под санкции попали топ-менеджеры «Газпромбанка».

Несмотря на стратегическую важность банка для россии и тот факт, что он обслуживает российский военно-промышленный комплекс и производит выплаты для российской армии, ведущей войну против Украины, банк до сих пор не попал под санкции ЕС и не был отключен от системы SWIFT. Кроме того, Андрей Акимов, глава правления АО «Газпромбанк», до сих пор не под санкциями ЕС.

Причина состоит в том, что банк также является «кошельком» для оплаты компаниями Евросоюза газа и нефти из россии. Именно через него проходят платежи, которые затем конвертируются в рубли, как того захотел кремль. Ранее оплата проходила в евро через швейцарскую «дочку» банка.

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Економічна Правда По материалам:

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