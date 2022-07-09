Газпромбанк думает о продаже швейцарской «дочки» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Газпромбанк думает о продаже швейцарской «дочки»

Фондовый рынок
12
Газпромбанк думает о продаже швейцарской «дочки»
Газпромбанк думает о продаже швейцарской «дочки»
Российский Газпромбанк рассматривает продажу отдельных активов или всего бизнеса в Швейцарии, через этот банк компании Евросоюза производят оплату за энергоносители из рф.
Об этом сообщает Forbes россия со ссылкой на пресс-службу Газпромбанка.
Банк рассчитывает завершить процесс стратегического анализа, включая поиск инвестора, если такой вариант будет реализован, до конца третьего квартала.
Читайте также
После начала полномасштабного вторжения россии в Украину Газпромбанк попал под санкции США, запрещавшие ему привлекать капитал на финансовых рынках Штатов. Кроме того, в начале мая под санкции попали топ-менеджеры «Газпромбанка».
Несмотря на стратегическую важность банка для россии и тот факт, что он обслуживает российский военно-промышленный комплекс и производит выплаты для российской армии, ведущей войну против Украины, банк до сих пор не попал под санкции ЕС и не был отключен от системы SWIFT. Кроме того, Андрей Акимов, глава правления АО «Газпромбанк», до сих пор не под санкциями ЕС.
Место для вашей рекламы
Причина состоит в том, что банк также является «кошельком» для оплаты компаниями Евросоюза газа и нефти из россии. Именно через него проходят платежи, которые затем конвертируются в рубли, как того захотел кремль. Ранее оплата проходила в евро через швейцарскую «дочку» банка.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.