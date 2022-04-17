Банковские санкции ЕС будут действенны, если применить их против «Газпромбанка», — Ермак

Сегодня 14:00

Евросоюз планирует ввести санкции против российской нефти и «Сбербанка». Руководитель Офиса президента Андрей Ермак считает, что банковские санкции ЕС будут действенны, если применить их против «Газпромбанка».

Об этом сообщается в заявлении Ермака в Telegram.

Как отметил Ермак, немецкое издание Zeit со ссылкой на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен сообщило, что в ЕС рассматривают механизмы включения нефти в следующий санкционный пакет, а также рассматривают ограничения по банковскому сектору, особенно Сбербанку, и российской энергетике.

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«Я еще раз напомню, что в случае банковского сектора действенными также будут санкции против Газпромбанка, который определен в качестве уполномоченного для расчетов за российский газ», — добавил он.

Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что будущие санкции Евросоюза против россии коснутся банковского сектора, в том числе «Сбербанка», а также ограничений на покупку российской нефти.

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