Банковские санкции ЕС будут действенны, если применить их против «Газпромбанка», — Ермак
Сегодня 14:00
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Евросоюз планирует ввести санкции против российской нефти и «Сбербанка». Руководитель Офиса президента Андрей Ермак считает, что банковские санкции ЕС будут действенны, если применить их против «Газпромбанка».
Как отметил Ермак, немецкое издание Zeit со ссылкой на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен сообщило, что в ЕС рассматривают механизмы включения нефти в следующий санкционный пакет, а также рассматривают ограничения по банковскому сектору, особенно Сбербанку, и российской энергетике.
«Я еще раз напомню, что в случае банковского сектора действенными также будут санкции против Газпромбанка, который определен в качестве уполномоченного для расчетов за российский газ», — добавил он.
Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что будущие санкции Евросоюза против россии коснутся банковского сектора, в том числе «Сбербанка», а также ограничений на покупку российской нефти.