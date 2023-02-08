«Газпром» продлил контракт на поставку газа в беларусь до 2025 года — Finance.ua

«Газпром» продлил контракт на поставку газа в беларусь до 2025 года Сегодня 19:45 — Энергетика

российский «Газпром» продлил контракт с «Газпром трансгазом беларусь» на поставку газа в беларусь на 2023-2025 годы.

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщения в системе раскрытия корпоративной информации.

Также продлили соглашение о транспортировке газа через беларусь.

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Согласно опубликованным документам, ориентировочная стоимость газа составит 250 млрд российских рублей (3,5 млрд долл.) ежегодно. Стоимость услуг по транспортировке энергоносителя через беларусь оценивается в 12 млрд руб.

Владимир Путин и самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко договорились об основных параметрах ценообразования в энергетике, в том числе поставок газа, на встрече в Минске 19 декабря.

По словам путина, россия поставляет газ в беларусь на выгодных, преференциальных условиях.

3 февраля в Минэнерго рф сообщили, что россия будет поставлять газ беларуси в 2023 году по ценам 2022-го — $128,5 за 1 тыс. куб. м. беларусь оплачивает российский газ в рублях с апреля прошлого года.

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Економічна Правда По материалам:

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