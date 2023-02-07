Газпром создает собственную частную военную компанию — Finance.ua
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Газпром создает собственную частную военную компанию

Фондовый рынок
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Газпром создает собственную частную военную компанию
Газпром создает собственную частную военную компанию
В российской федерации продолжается так называемая гонка вооружений среди основных политических игроков, активно создающих частные армии по примеру ЧВК Вагнер Евгения Пригожина.
По данным Главного управления разведки Минобороны, российский энергетический монополист «Газпром» решил создать собственную частную военную компанию.
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Решение об этом уже подписал глава правительства рф Михаил Мишустин.
«Документ устанавливает, что учредителями организации будет ПАО Газпром нефть с размером доли в уставном капитале организации 70% и частная охранная организация Стаф-центр с долей 30%», — рассказали в ведомстве.
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Отмечается, что в создании этой организации российское правительство ссылается на закон о безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, где указано, что предприятиям отрасли могут предоставить право на учреждение частной охранной организации.
Размер доли такого предприятия в уставном капитале вновь созданной организации не может быть менее 50%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Факти
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