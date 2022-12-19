«Газпром» поставляет газ Китаю по «Силе Сибири» рекордными темпами — Finance.ua

«Газпром» поставляет газ Китаю по «Силе Сибири» рекордными темпами Сегодня 18:00

российский «Газпром» 17 декабря обновил исторический рекорд суточных поставок российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

Об этом сообщает пресс-служба российского монополиста.

Превышение суточных контрактных обязательств «Газпрома», предусмотренных договором купли-продажи газа, составило 16,6%.

Предыдущий исторический максимум был установлен 14 декабря.

"Газпром пошел навстречу запросу китайской стороны по увеличению суточных поставок газа в декабре по отношению к ранее утвержденному графику на 2022 год.

Поставки идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между Газпромом и CNPC", — говорится в сообщении.

Економічна Правда По материалам:

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