«Газпром» прекратил снабжение газа по «Северному потоку» из-за «планового ремонта» — Finance.ua

«Газпром» прекратил снабжение газа по «Северному потоку» из-за «планового ремонта» Сегодня 11:14

Российский «Газпром» полностью остановил поставки газа в Европу по газопроводу «Северный поток».

Об этом компания сообщила в своем Telegram

«Снабжение по „Северному потоку“ полностью прекращено, сегодня начинаются планово-предупредительные работы на газоперекачивающем агрегате», — пояснил российский монополист.

Напоминаем:

Российский «Газпром» сообщил французской энергокомпании Engie о сокращении поставок газа со вторника из-за «разногласий в контрактах».

Поставки «Газпрома» для Engie уже значительно сократились с начала полномасштабной войны россии против Украины. Российская компания последовательно сокращает поставки в ряд стран Европы, в частности, в Германию, Италию, Францию и др. Кроме того, «Газпром» ранее полностью прекратил поставки из-за отказа некоторых стран платить за голубое топливо рублями.

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Економічна Правда По материалам:

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