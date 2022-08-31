«Газпром» прекратил снабжение газа по «Северному потоку» из-за «планового ремонта» — Finance.ua
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«Газпром» прекратил снабжение газа по «Северному потоку» из-за «планового ремонта»

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Российский «Газпром» полностью остановил поставки газа в Европу по газопроводу «Северный поток».
Об этом компания сообщила в своем Telegram.
«Снабжение по „Северному потоку“ полностью прекращено, сегодня начинаются планово-предупредительные работы на газоперекачивающем агрегате», — пояснил российский монополист.
Напоминаем:
Российский «Газпром» сообщил французской энергокомпании Engie о сокращении поставок газа со вторника из-за «разногласий в контрактах».
Поставки «Газпрома» для Engie уже значительно сократились с начала полномасштабной войны россии против Украины. Российская компания последовательно сокращает поставки в ряд стран Европы, в частности, в Германию, Италию, Францию и др. Кроме того, «Газпром» ранее полностью прекратил поставки из-за отказа некоторых стран платить за голубое топливо рублями.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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