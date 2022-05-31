«Газпром» первым из российских компаний ушел с Лондонской биржи — Finance.ua
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«Газпром» первым из российских компаний ушел с Лондонской биржи

Сегодня 16:13Фондовый рынок
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«Газпром» первым из российских компаний ушел с Лондонской биржи«Газпром» первым из российских компаний ушел с Лондонской биржи
Лондонская фондовая биржа заявила, что отменила допуск к торгам ценными бумагами российской энергетической компании «Газпром» по требованию компании.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на сообщение на сайте LSE.
Ранее в этом месяце «Газпром» сообщил Управлению по вопросам финансового контроля о своем намерении отменить стандартный список депозитарных расписок, представляющих акции компании, в официальном списке Лондонской фондовой биржи.
Ожидалось, что исключение вступит в силу 31 мая. Это делает Газпром первой российской компанией, проведшей делистинг по требованию Кремля после российского вторжения в Украину.
Ранее президент россии владимир путин подписал закон, который обязал все российские компании провести делистинг с иностранных бирж и разместить свои акции на российских. Закон предусматривал исключение — правительство страны все же могло разрешить оборот акций на иностранной бирже.
«Газпром» обращался в российское правительство с таким запросом, но 28 апреля ему было отказано.
По материалам: Економічна Правда
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