«Газпром» первым из российских компаний ушел с Лондонской биржи — Finance.ua

«Газпром» первым из российских компаний ушел с Лондонской биржи

Сегодня 16:13 — Фондовый рынок

«Газпром» первым из российских компаний ушел с Лондонской биржи

Лондонская фондовая биржа заявила, что отменила допуск к торгам ценными бумагами российской энергетической компании «Газпром» по требованию компании.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на сообщение на сайте LSE.

Ранее в этом месяце «Газпром» сообщил Управлению по вопросам финансового контроля о своем намерении отменить стандартный список депозитарных расписок, представляющих акции компании, в официальном списке Лондонской фондовой биржи.

Ожидалось, что исключение вступит в силу 31 мая. Это делает Газпром первой российской компанией, проведшей делистинг по требованию Кремля после российского вторжения в Украину.

Ранее президент россии владимир путин подписал закон, который обязал все российские компании провести делистинг с иностранных бирж и разместить свои акции на российских. Закон предусматривал исключение — правительство страны все же могло разрешить оборот акций на иностранной бирже.

«Газпром» обращался в российское правительство с таким запросом, но 28 апреля ему было отказано.

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