«Газпром» первым из российских компаний ушел с Лондонской биржи — Finance.ua

«Газпром» первым из российских компаний ушел с Лондонской биржи
Лондонская фондовая биржа заявила, что отменила допуск к торгам ценными бумагами российской энергетической компании «Газпром» по требованию компании.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на сообщение на сайте LSE.
Ранее в этом месяце «Газпром» сообщил Управлению по вопросам финансового контроля о своем намерении отменить стандартный список депозитарных расписок, представляющих акции компании, в официальном списке Лондонской фондовой биржи.
Ожидалось, что исключение вступит в силу 31 мая. Это делает Газпром первой российской компанией, проведшей делистинг по требованию Кремля после российского вторжения в Украину.
Ранее президент россии владимир путин подписал закон, который обязал все российские компании провести делистинг с иностранных бирж и разместить свои акции на российских. Закон предусматривал исключение — правительство страны все же могло разрешить оборот акций на иностранной бирже.
«Газпром» обращался в российское правительство с таким запросом, но 28 апреля ему было отказано.